Meta-ның бұрынғы техникалық директоры климаттық жобалар үшін 250 млн доллар жинады

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Meta-ның бұрынғы техникалық директоры климаттық жобалар үшін 250 млн доллар жинады

Meta компаниясының бұрынғы техникалық директоры (CTO) Майк Шрепфер негізін қалаған Gigascale венчурлік компаниясы дүйсенбі күні «физикалық экономиканы қайта құрып жатқан» кәсіпкерлерді қолдау үшін 250 миллион долларлық жаңа қор құрылғанын жариялады. Қор негізінен энергетика, электр желілерінің инфрақұрылымы және маңызды пайдалы қазбаларға назар аударады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Gigascale климаттық технологияларға (climate tech) деген бағытын сақтай отырып, саладағы жалпы құлдырау үрдісіне қарсы тұруда. Компанияның екінші қоры Майк Шрепфердің соңғы үш жылда жүзеге асырған инвестициялық стратегиясының логикалық жалғасы болмақ. Осы уақытқа дейін Gigascale Commonwealth Fusion Systems, Heron Power, Mill және Form Energy сияқты беделді стартаптарға инвестиция салған.

Соңғы жылдары климаттық технологиялар секторы AI (жасанды интеллект) талаптарына байланысты энергетика мен инфрақұрылымға көбірек тәуелді бола бастады. Электр энергиясына деген қажеттілік артып келе жатқан тұста, жаңа энергия көздері мен оларды жеткізу әдістеріне инвестиция салу үлкен мүмкіндіктер ашуда. Шрепфер күн энергиясын нарықты жаулап жатқан арзан әрі жылдам технологияның мысалы ретінде келтірді.

AI және ауқымды электрлендіру процестері компаниялардың жалпы желіге қосылуын қиындатуда. Нәтижесінде көптеген кәсіпорындар өз энергия көздерін құруға ұмтылуда. Мысалы, табиғи газ турбиналарына кезек 2030-жылдардың басына дейін созылды. Энергия тапшылығы жағдайында энергияны арзанырақ және икемді жеткізе алатын стартаптар нарықта жеңіске жетеді деп күтілуде.

Gigascale тек энергия өндірумен шектелмейді. Компания сонымен қатар электр желілерінің инфрақұрылымы, маңызды минералдар және «физикалық AI» (physical AI) сияқты бағыттарда да жаңа мүмкіндіктер іздестіруде. Бұл Шрепфердің технологиялық тәжірибесін климаттық мәселелерді шешумен біріктіруге бағытталған стратегиялық қадам.

MetaGigascaleМайк ШрепферКлиматтық технологияларЖасанды интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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