Anthropic компаниясы IPO өткізу үшін құпия өтінім берді

·50·Технология
Anthropic компаниясы IPO өткізу үшін құпия өтінім берді

Claude чат-ботын жасаушы Anthropic жасанды интеллект зертханасы акцияларды жария орналастыру (IPO) үшін құпия түрде өтінім берді. Шамамен 1 триллион долларға бағаланып отырған компания АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына (SEC) тиісті құжаттарды тапсырғанын ресми блогында мәлімдеді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.

Әзірге Anthropic сатылымға шығарылатын акциялар санын немесе олардың бағасын жариялаған жоқ. Компания өкілдерінің айтуынша, IPO процесі нарықтық жағдайларға және басқа да сыртқы факторларға байланысты болады. Бұл қадам компанияның құнын 965 миллиард долларға жеткізген 65 миллиард долларлық H сериясындағы инвестициялық раундтан бір апта өтпей жасалды.

Аталған инвестициялық раундты Altimeter Capital, Dragoneer және Sequoia Capital сияқты ірі қорлар басқарып, көптеген институционалдық инвесторларды тартты. Anthropic компаниясының бұл әрекеті SpaceX өзінің 2 триллион долларлық бағасымен IPO-ға дайындалып жатқан қызу кезеңге тұспа-тұс келді.

Сондай-ақ, Anthropic компаниясының басты бәсекелесі OpenAI де өз IPO процесіне дайындалуда. Наурыз айында OpenAI 122 миллиард доллар қаражат жинап, өз құнын 852 миллиард долларға жеткізген болатын. Екі ірі зертхананың биржа нарығындағы бәсекелестігі инвесторлардың жасанды интеллектке деген қызығушылығын елеулі сынақтан өткізеді деп күтілуде.

2021 жылы OpenAI-дың бұрынғы қызметкерлері негізін қалаған Anthropic бастапқыда аутсайдер ретінде қарастырылған еді. Алайда Claude моделі мен Mythos киберқауіпсіздік жүйесінің арқасында компанияның табысы күрт өсті. Мәліметтерге сәйкес, компанияның жылдық табыс көрсеткіші 2025 жылдың соңындағы 9 миллиард доллардан қазіргі таңда 47 миллиард долларға жетті.

AnthropicЖасанды ИнтеллектIPOClaudeOpenAI
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады