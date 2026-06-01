Anthropic компаниясы IPO өткізу үшін құпия өтінім берді
Claude чат-ботын жасаушы Anthropic жасанды интеллект зертханасы акцияларды жария орналастыру (IPO) үшін құпия түрде өтінім берді. Шамамен 1 триллион долларға бағаланып отырған компания АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына (SEC) тиісті құжаттарды тапсырғанын ресми блогында мәлімдеді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.
Әзірге Anthropic сатылымға шығарылатын акциялар санын немесе олардың бағасын жариялаған жоқ. Компания өкілдерінің айтуынша, IPO процесі нарықтық жағдайларға және басқа да сыртқы факторларға байланысты болады. Бұл қадам компанияның құнын 965 миллиард долларға жеткізген 65 миллиард долларлық H сериясындағы инвестициялық раундтан бір апта өтпей жасалды.
Аталған инвестициялық раундты Altimeter Capital, Dragoneer және Sequoia Capital сияқты ірі қорлар басқарып, көптеген институционалдық инвесторларды тартты. Anthropic компаниясының бұл әрекеті SpaceX өзінің 2 триллион долларлық бағасымен IPO-ға дайындалып жатқан қызу кезеңге тұспа-тұс келді.
Сондай-ақ, Anthropic компаниясының басты бәсекелесі OpenAI де өз IPO процесіне дайындалуда. Наурыз айында OpenAI 122 миллиард доллар қаражат жинап, өз құнын 852 миллиард долларға жеткізген болатын. Екі ірі зертхананың биржа нарығындағы бәсекелестігі инвесторлардың жасанды интеллектке деген қызығушылығын елеулі сынақтан өткізеді деп күтілуде.
2021 жылы OpenAI-дың бұрынғы қызметкерлері негізін қалаған Anthropic бастапқыда аутсайдер ретінде қарастырылған еді. Алайда Claude моделі мен Mythos киберқауіпсіздік жүйесінің арқасында компанияның табысы күрт өсті. Мәліметтерге сәйкес, компанияның жылдық табыс көрсеткіші 2025 жылдың соңындағы 9 миллиард доллардан қазіргі таңда 47 миллиард долларға жетті.
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