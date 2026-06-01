Grand Theft Auto V үшін cheat қызметі бұзылды: мыңдаған пайдаланушы деректері тарап кетті

·61·Технология
Grand Theft Auto V үшін cheat қызметі бұзылды: мыңдаған пайдаланушы деректері тарап кетті

Танымал Grand Theft Auto V онлайн ойынына арналған cheat қызметтерін ұсынатын Atlas Menu платформасы кибершабуылға ұшырады. Деректердің таралуы туралы хабарлайтын Have I Been Pwned сервисінің мәліметінше, ұрланған ақпараттар арасында пайдаланушылардың электронды пошта мекенжайлары, логиндері, шифрланған құпия сөздері, IP-мекенжайлары және техникалық қолдау қызметіне жолданған өтініштер бар. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Хабарламада айтылғандай, бұл хакерлік шабуылдың нәтижесінде шамамен 64 000 аккаунт деректері қауіп астында қалды. Қызығы сол, Atlas Menu өз сайтында «озық шифрлау әдістері арқылы қауіпсіз аутентификация және жоғары деңгейдегі құпиялылықты» уәде еткен болатын. Қазіргі уақытта сайттың жұмысы тоқтатылды.

Шабуыл үшін жауапкершілікті өз мойнына алған хакер ұрланған деректерді GitHub платформасына жүктеді. Болжам бойынша, хакердің басты мақсаты алаяқтардан кек алу болған. Atlas Menu иелері әзірге бұл жағдайға қатысты ешқандай ресми түсініктеме берген жоқ.

Atlas Menu ойыншыларға «көрінбеу», «супер секіру» және карта бойынша ұшу сияқты табиғаттан тыс мүмкіндіктерді ұсынып келген. Бұл оқиға ойындарда адал емес әдістерді қолданғысы келетін пайдаланушылардың жеке деректерінің қаншалықты осал екенін көрсетті.

Бүгінгі таңда ойын cheat-тері көп миллион долларлық бизнеске айналды, өйткені көптеген геймерлер қарсыластарынан басымдыққа ие болу үшін ақша төлеуге дайын. Atlas Menu кибершабуылға ұшыраған алғашқы сервис емес; бұған дейін Counter-Strike: Global Offensive-ке арналған танымал cheat қызметтерінің бірі де бұзылғаны туралы ақпараттар тараған болатын.

КиберқауіпсіздікGrand Theft Auto VХакерДеректердің таралуыAtlas Menu
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53Қытай инвазивті ми имплантын коммерциялық қолдануға рұқсат берген алғашқы ел болдыБүгін, 10:52Honor Robot Phone: әлемдегі алғашқы каркасты камерасы бар робот-смартфонБүгін, 10:22Әлемдегі ең ірі жеке лазерлік жүйе іске қосылдыБүгін, 10:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады