The Mall: Онлайн-саудаға арналған әмбебап платформа іске қосылды
АҚШ-та жас ұрпақ өкілдері дәстүрлі сауда орталықтарына қайта оралып жатқан тұста, The Mall стартапы бұл концепцияны цифрлық әлемге көшірді. Жаңа қосымша пайдаланушыларға өздерінің сүйікті брендтерінен тұратын жеке виртуалды сауда орталығын құруға және барлық жеңілдіктерді бір жерден бақылауға мүмкіндік береді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Жоба негізін қалаушылардың бірі Элли Конскердің айтуынша, идея онлайн-сауданың тым шашыраңқы болуынан туындаған. Тұтынушылар бір уақытта ондаған браузер терезесін ашуға, әртүрлі жаңалықтар бюллетеньдеріне жазылуға және брендтер жаңалықтарын нақты уақыт режимінде бақылауға мәжбүр, бұл сатып алу процесін қиындатады.
The Mall негізін қалаушылар Шрея Халдер мен Элли Конскер бұл платформаны музыка әлеміндегі Spotify немесе оқырмандарға арналған Goodreads сияқты бірыңғай мәліметтер базасына айналдыруды мақсат еткен. Қазіргі таңда қосымша базасында 10 000-нан астам бренд бар, пайдаланушылар өздеріне ұнайтын брендтің Instagram немесе TikTok парақшасын жалғау арқылы жаңа дүкендерді жүйеге қоса алады.
Техникалық тұрғыдан платформа брендтермен тікелей API арқылы байланыспайды. Оның орнына, арнайы технология бөлшек сауда сайттарын сканерлеп (scraping), өнімдер каталогы мен бағалар туралы мәліметтерді жаңартып отырады. Жүйе LLM (үлкен тілдік модельдер) көмегімен барлық мәліметтерді сұрыптайды және пайдаланушыларға жаңа топтамалар немесе жеңілдіктер туралы push-хабарламалар жібереді.
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