Microsoft қызметтеріндегі жаһандық іркіліс: Office және Teams жұмысын тоқтатты
2026 жылғы 1 маусым, дүйсенбі күні бүкіл әлем бойынша пайдаланушылар Microsoft бұлттық қызметтерінің жұмысында елеулі іркілістерге тап болды. Мәселелер негізінен Microsoft 365 пакетінің веб-нұсқаларына, атап айтқанда Microsoft Teams және Office for the web қосымшаларына әсер етті. Нәтижесінде корпоративтік ортада файлдарды ашу және өзара хабар алмасу мүмкіндігі уақытша жоғалды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Microsoft 365 Status ресми парақшасы компанияның пайдаланушылардың Office for the web және Microsoft Teams платформаларында файлдарды аша алмай жатқаны туралы хабарламаларды зерттеп жатқанын растады. Көп ұзамай әзірлеушілер жағдайға түсініктеме берді: сервис телеметриясын талдау барлық Office веб-қосымшаларында қателік көрсеткіштерінің күрт өскенін көрсетті.
Бірнеше сағат бойы ақаудың нақты себебі және мәселенің географиялық ауқымы жарияланбады. Алайда Microsoft мамандары мәселені жою бойынша жедел жұмыс жүргізді. Жаңартылған Microsoft 365 Status хабарламасында барлық техникалық ақаулар толық жойылғаны ресми түрде жарияланды.
Қазіргі уақытта Excel, SharePoint веб-қосымшаларына және Teams мессенджеріне кіру мүмкіндігі барлық пайдаланушылар үшін толық қалпына келтірілді. Компания пайдаланушылардан келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұрады және жүйенің тұрақты жұмысын бақылауда ұстап отыр.
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