Huawei 11 антеннасы және Wi-Fi 7+ бар Router X1 Pro Gaming Edition роутерін таныстырды

·177·Технология
Huawei 11 антеннасы және Wi-Fi 7+ бар Router X1 Pro Gaming Edition роутерін таныстырды

Huawei компаниясы Қытайда өзінің жаңа Router X1 Pro Gaming Edition ойын роутерін ресми түрде таныстырды. Құрылғы 666 юань (шамамен 98 доллар) бағасымен алдын ала тапсырыс беру үшін ашылды. Жаңа модель Huawei әзірлеген Wi-Fi 7+ технологиясын қолдайды, бұл сигналдың қабырғалардан оңай өтуіне және кедергілерге төзімділігіне мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Роутер Wi-Fi 7 стандартының негізгі функцияларының бірі — Multi-Link Operation (MLO) жүйесімен жабдықталған. Бұл технология үйлесімді құрылғыларға бір уақытта 2,4 және 5 ГГц диапазондарына қосылуға мүмкіндік береді, нәтижесінде деректерді тасымалдау жылдамдығы мен тұрақтылығы едәуір артады. Құрылғы цилиндрлік корпуста жасалған және 360 градустық қамтуды қамтамасыз ететін 11 антеннамен жабдықталған.

Техникалық тұрғыдан Router X1 Pro Gaming Edition 2,5 Гбит/с өткізу қабілеті бар төрт Ethernet портымен қамтамасыз етілген. Құрылғының аппараттық платформасы Huawei Lingxiao SoC чипіне негізделген. Сондай-ақ, роутерде ойындар кезінде тұрақтылықты арттыратын Game Turbo функциясы және Star Flash шлюзі бар.

Жаңа роутер HarmonyOS операциялық жүйесі негізіндегі ақылды үй экожүйесіне толықтай интеграцияланған. Бұл пайдаланушыларға барлық ақылды құрылғыларды бірыңғай желі арқылы ыңғайлы басқаруға мүмкіндік береді. Ойын әуесқойлары үшін арнайы әзірленген бұл модель кідірістерді барынша азайтуға қызмет етеді.

HuaweiРоутерWi-Fi 7ОйынТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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