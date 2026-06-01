SpaceX IPO құжаттарында су тапшылығы негізгі тәуекел ретінде көрсетілді

·82·Технология
SpaceX IPO құжаттарында су тапшылығы негізгі тәуекел ретінде көрсетілді

Илон Маск басқаратын SpaceX компаниясы өзінің IPO (акцияларды жария орналастыру) өтініміне күтпеген өзгерістер енгізді. Жаңартылған құжатта компания инвесторларды деректер орталықтарын салқындату үшін қажетті су ресурстарының жетіспеушілігі елеулі қауіп төндіруі мүмкін екені туралы ескертті. Енді SpaceX үшін суға деген қажеттілік электр энергиясы, процессорлар және басқа да маңызды ресурстар сияқты стратегиялық маңызға ие. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.

xAI жасанды интеллект жобасының компания құрамына қосылуымен есептеу қуаттарына деген сұраныс күрт өсті. Бұрын SpaceX тек энергия бағасы мен құрылыс мерзімдеріне алаңдаса, енді су тапшылығы, құрғақшылық және жергілікті ресурстар үшін бәсекелестік деректер орталықтарының жұмысын шектей алатынын мойындап отыр. Бұл мәселе жаңа нысандар үшін орын таңдауда шешуші факторға айналды.

Құжаттағы өзгерістер АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясымен (SEC) жүргізіліп жатқан келіссөздердің нәтижесі болуы мүмкін. Климаттың өзгеруі жағдайында деректер орталықтарының жергілікті су қорларына әсері қазіргі таңда жаһандық деңгейде қызу талқылануда. SpaceX егер су тапшылығы туындаса, қымбатырақ баламалы салқындату технологияларына көшуге мәжбүр болатынын білдірді.

Сонымен қатар, SpaceX өз қызметкерлері мен басшылықтың жақындары үшін IPO акцияларының 5 пайызын брондап қойғанын мәлімдеді. Сондай-ақ, болашақта Tesla-мен ықтимал бірігу немесе басқа да ірі мәмілелерге байланысты қосымша акциялар шығарылуы мүмкін екені, бұл ағымдағы акционерлердің үлесінің азаюына (dilution) әкелуі мүмкін екені туралы ескерту берілді.

SpaceXElon MuskIPOxAITesla
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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