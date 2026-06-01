Huawei Nova 16 және Nova 16z: 7000 мАч батарея және спутниктік байланыс

·59·Технология
Huawei Nova 16 және Nova 16z: 7000 мАч батарея және спутниктік байланыс

Huawei компаниясы орта сегменттегі смартфондар желісін жаңа Nova 16 және Nova 16z модельдерімен толықтырды. Бұл құрылғылар бұрын тек флагмандарда кездесетін функциялармен, соның ішінде спутник арқылы хабар алмасу жүйесімен және өте сыйымды аккумуляторлармен жабдықталған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Nova 16 моделі Kirin 9010S процессорымен және 2800 x 1280 пиксель, 120 Гц жиілігі бар 6,68 дюймдік OLED-дисплеймен жабдықталды. Құрылғының басты ерекшелігі — 7000 мАч сыйымдылығы бар аккумулятор және 100 ватттық жылдам зарядтау технологиясы. Камера жүйесі 50 мегапиксельді негізгі датчикті және 100 еселік цифрлық зумы бар перископтық модульді қамтиды. Сондай-ақ, ол BeiDou жүйесі арқылы екі жақты спутниктік байланысты, Wi-Fi 7 және IP65 қорғаныс стандартын қолдайды.

Nova 16z нұсқасы Kirin 8020 чипімен және 6,7 дюймдік FHD+ экранмен қамтамасыз етілген. Смартфонға 6000 мАч сыйымдылығы бар батарея орнатылған, ол да 100 ватттық зарядтау құрылғысымен бірге келеді. Камера блогы 50 мегапиксельді негізгі және 12 мегапиксельді телеобъективтен тұрады, ал селфи-камера 50 мегапиксельді құрайды.

Екі смартфон да жаңа HarmonyOS 6.1 операциялық жүйесінде жұмыс істейді. Жүйеге кескіндерді өңдеу және ақылды дауыстық көмекші сияқты жасанды интеллект (AI) функциялары интеграцияланған. Бағасына келетін болсақ, Nova 16z моделі 335 доллардан, ал Huawei Nova 16 420 доллардан басталатын бағамен сатылымға шығады.

HuaweiNova 16СмартфонHarmonyOSТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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