Sony компаниясы FlexStrike контроллері мен арнайы ойын мониторын таныстырды

·53·Технология
Sony компаниясы FlexStrike контроллері мен арнайы ойын мониторын таныстырды

Sony компаниясы жаңа ойын аксессуарлары — файтинг ойындарына арналған FlexStrike сымсыз контроллері, 27 дюймдік ойын мониторы және Pulse Elevate сымсыз колонкалары туралы мәліметтерді жариялады. Бұл ақпарат күтілетін State of Play таныстырылымы қарсаңында PlayStation блогында ресми түрде расталды. Бұл туралы хабарлайды Ixbt.com.

PlayStation 5 және ДК пайдаланушылары үшін әзірленген FlexStrike контроллері 2026 жылдың 6 тамызында сатылымға шығады. Бұл күн кездейсоқ таңдалмаған — ол Marvel Tokon: Fighting Souls ойынының шығарылымымен тұспа-тұс келеді. Құрылғы кіріктірілген аккумулятормен және арнайы қаппен қамтамасыз етілген, оның бағасы 200 долларды құрайды. ДК үшін толық қолдау функциясы бағдарламалық жасақтаманы кезең-кезеңімен жаңарту арқылы ұсынылатынын атап өткен жөн.

Келесі жаңалық — DualSense контроллерін қуаттау үшін жиналмалы ілгегі бар 27 дюймдік ойын мониторы. Монитор QHD (2560×1440) ажыратымдылығы бар IPS-матрицамен жабдықталған. Ол VRR технологиясын қолдайды және PS5 пен PS5 Pro консольдерінде 120 Гц, ал үйлесімді ДК-лерде 240 Гц жиілікте жұмыс істейді. Құрылғы 27 тамыздан бастап 350 доллар бағасымен сатылымға шығарылады.

Сондай-ақ, Sony Pulse Elevate сымсыз колонкаларын да көрсетті. Бұл аксессуардың нақты шығу күні әзірге белгісіз болғанымен, ол жыл соңына дейін нарыққа шығады деп күтілуде. Барлық жаңа құрылғылар PlayStation экожүйесін одан әрі кеңейтуге және геймерлер үшін ыңғайлылықты арттыруға бағытталған.

SonyPlayStationFlexStrikeDualSenseГаджеттер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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