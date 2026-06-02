Wildberries AliExpress Rossiya үлесін сатып алуы мүмкін

·85·Технология
Wildberries AliExpress Rossiya үлесін сатып алуы мүмкін

Wildberries компаниясы «AliExpress Rossiya» капиталына кіруі мүмкін. Бөлшек сауда нарығындағы дереккөздерге сүйенген «Svobodnaya kassa» басылымының хабарлауынша, бұл келісім ағымдағы жылдың қыркүйек айына дейін аяқталуы күтілуде. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Қазіргі уақытта «AliExpress Rossiya» компаниясының ең ірі акционері Alibaba Group болып табылады, ол компанияның 47,85 пайыз үлесіне иелік етеді. Ресейлік құрылтайшылар арасында Әлішер Усмановтың USM холдингі (24,3%), VK (15%) және РФТҚ (12,8%) бар. Келісім әзірге ресми расталмағанымен, егер ол жүзеге асса, онлайн сауда нарығындағы күштер тепе-теңдігін айтарлықтай өзгертуі мүмкін.

«AliExpress ТМД» өкілдері жағдайға ресми түсініктеме беріп, жергілікті сервистермен ынтымақтастықты дамытуды жалғастырып жатқанын мәлімдеді. Серіктестік аясында AliExpress пайдаланушылары өз тапсырыстарын Wildberries тапсырыс беру пункттеріне (PVZ) жеткізуді таңдай алады. Сондай-ақ, қаңтар айынан бастап ресейлік сатып алушылардың бір бөлігінде тауарлар үшін WB Koshelyok арқылы төлем жасау мүмкіндігі пайда болды.

Қазіргі уақытта компаниялар Ресей мен ТМД елдеріндегі Wildberries пайдаланушылары үшін қытайлық тауарларға қолжетімділікті сынақтан өткізуде. Бұл AliExpress-тің бірегей және кең ассортиментін аймақтағы сатып алушылар үшін одан да танымал етуге қызмет етеді.

Бұған дейін платформа Yandex ID арқылы авторизациядан өту, Yandex Pay көмегімен төлем жасау және тапсырыстарды Yandex Market пункттерінен алып кету мүмкіндіктерін де енгізген болатын.

WildberriesAliExpressAlibabaE-commerceБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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