Aigo Starlight EV Quiet Platinum: 1000 W-қа дейінгі қуатты дыбыссыз блоктар
Aigo компаниясы толық модульдік конструкциясы бар Starlight EV Quiet Platinum қуат көздері сериясын ұсынды. Жаңа желі 850 W және 1000 W қуаты бар модельдерді қамтиды. Қытай нарығында бұл құрылғылардың бастапқы бағасы 569 юань немесе шамамен 85 долларды құрайды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Жаңа қуат блоктарының басты ерекшелігі — олардың өте төмен шу деңгейінде жұмыс істеуі. Құрылғылар PPLP Dual S-Level Silent Operation стандарты бойынша сертификатталған, тіпті жоғары жүктеме кезінде де шу деңгейі 25 дБА шамасында сақталады. Салқындату жүйесі үшін гидродинамикалық мойынтірегі бар 135 мм желдеткіш жауап береді.
Техникалық тұрғыдан блоктар ATX 3.1 стандартына сай келеді және PCIe 5.1 интерфейсін қолдайды. Заманауи видеокарталар үшін 600 W-қа дейін қуат бере алатын 16-пиндік арнайы қосқыш та бар. Корпустағы дірілге қарсы элементтер резонансты азайтуға қызмет етеді.
Конструкцияда жоғары сапалы жапон конденсаторлары, термотөсемесі бар мыс радиатор және толық қалайыланған кабельдер қолданылған. Бұл құрылғының ұзақ мерзімді және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Aigo Starlight EV Quiet Platinum сериясы тиімділікті де, тыныштықты да бағалайтын пайдаланушыларға арналған.
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