Сахнадан болашаққа: Startup Battlefield түлектері қазір қайда?
Технология тарихындағы ең ықпалды компаниялардың көпшілігі өз қызметін дүркіреген инвестициялық жарияланымдармен емес, қарапайым тұсаукесерден бастаған. Dropbox күмәнға толы аудитория алдында өз мүмкіндіктерін көрсетсе, Cloudflare желілік технологияларды көпшілік түсіне бермейтін кезеңде сахнаға шыққан еді. Discord, Mint, Trello және N26 сияқты алыптардың барлығы бір ортақ сынақтан — TechCrunch Startup Battlefield байқауынан өткен. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Battlefield жай ғана жарыс емес, бұл нағыз ұшыру алаңы. Сандар мұны растайды: бүгінге дейін 1700-ден астам компания осы сахнада бақ сынасты. Олар бірлесіп 32 миллиард доллар көлемінде инвестиция тартты және 250-ден астам сәтті шығуды (exit) жүзеге асырды. Бұған Microsoft, Google, Salesforce және Amazon сияқты корпорациялар жасаған сатып алулар да кіреді. Тіпті Dropbox 2021 жылы өзінің Battlefield-тегі әріптесі DocSend компаниясын сатып алды.
Мыңдаған негізін қалаушылар үшін бұл байқау әлем назарын аударудағы бетбұрыс кезеңі болды. Биыл да осы беделді қауымдастыққа қосылу мүмкіндігі бар. Сұраныстың жоғарылығын ескере отырып, Startup Battlefield 2026 үшін өтінімдерді қабылдау мерзімі 8 маусымға дейін ұзартылды. Бұл жаңа буын стартаптары үшін өз әлеуетін көрсетудің бірегей мүмкіндігі.
Жеңімпаздар арасында Кевин Дамоа (Glīd негізін қалаушы, 2025 жылғы жеңімпаз) сияқты әскери логистика саласынан келген кәсіпкерлердің болуы, табысты негізін қалаушылар кез келген саладан шыға алатынын дәлелдейді. Сондай-ақ, geCKo Materials негізін қалаушы Капелла Керст сияқты инноваторлар да өз жолдарын дәл осы жерден бастаған. TechCrunch өзінің Build Mode подкасты арқылы осы негізін қалаушылардың команда жинау және инвестиция тарту тәжірибелерімен бөлісіп келеді.
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