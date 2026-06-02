VKontakte жеке профильдер үшін кеңейтілген статистика мен жарнама құралдарын іске қосты

·42·Технология
VKontakte жеке профильдер үшін кеңейтілген статистика мен жарнама құралдарын іске қосты

VKontakte әлеуметтік желісі жеке профильдер үшін маңызды жаңартуды ұсынды. Енді пайдаланушылар өз контентінің тиімділігін талдап, жаңа аудиторияны тарту үшін жарнамалық науқандарды тікелей профиль арқылы іске қоса алады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Статистика бөлімінде авторлар қамту, жарияланымдармен өзара әрекеттесу және достардың әрекеттері туралы толық ақпарат алу мүмкіндігіне ие болды. Деректер жалпы көріністе де, әр контент түрі — посттар, клиптер, оқиғалар және бейнелер үшін жеке-жеке ұсынылады.

Басты жаңалықтардың бірі — жарнаманы тікелей жеке профильден басқару функциясының интеграциясы болды. Енді әр пост пен клиптің астында "Продвигать" (Жылжыту) түймесі пайда болды. Сондай-ақ, профиль мәзіріне VK Реклама платформасының жеңілдетілген кабинетіне апаратын бөлім қосылды.

Жарнамалық науқанды бастау үшін пайдаланушыға мақсатты (жазылушыларды тарту, постты танымал ету немесе сайтқа өту), аудиторияны және бюджетті көрсету жеткілікті. Әзірге бұл функциялар расталған (сұр белгісі бар) және екі факторлы аутентификациясы қосылған аккаунттар үшін қолжетімді.

Жылжыту құралдары қазіргі уақытта VKontakte мобильді қосымшасында қолжетімді, ал посттардың астындағы жарнама түймесі 3 000-нан астам жазылушысы бар профильдерде көрінеді. Платформаның веб-нұсқасында бұл мүмкіндіктер кейінірек енгізіледі деп күтілуде.

VKontakteӘлеуметтік ЖеліЖарнамаСтатистикаТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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