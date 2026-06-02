Ресейде шектеулер кезінде де интернетке қолжетімділік қамтамасыз етіледі

·57·Технология
Ресейде шектеулер кезінде де интернетке қолжетімділік қамтамасыз етіледі

Ресей президенті Владимир Путин үкімет пен Федералдық қауіпсіздік қызметіне (ФСБ) азаматтардың интернетке тұрақты және үздіксіз қолжетімділігін қамтамасыз етуді тапсырды. Бұл нұсқау желіде шектеулер енгізілген кезеңдерде де орындалуы тиіс екені атап өтілді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Кремль сайтында жарияланған құжатқа сәйкес, басты назар аса маңызды цифрлық сервистердің жұмысына аударылады. Бірінші кезекте денсаулық сақтау жүйелері, мемлекеттік қызметтер порталы және төлем жүйелерін қоса алғандағы қаржылық инфрақұрылымның тұрақтылығы қамтамасыз етілуі шарт.

Аталған сервистер кез келген шектеу шаралары қолданылған жағдайда да өз жұмыс қабілетін сақтап қалуы тиіс. Бұл шаралар цифрлық экономика мен әлеуметтік саланың тұрақтылығын сақтауға бағытталған стратегияның бір бөлігі ретінде қарастырылуда.

Тапсырманың орындалуы үкімет төрағасы Михаил Мишустин мен ФСБ директоры Александр Бортниковқа жүктелді. Жауапты тұлғалар атқарылған жұмыстар туралы есепті ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін ұсынулары тиіс.

РесейИнтернетФСБЦифрлық ТехнологияларҚауіпсіздік
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады