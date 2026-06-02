Ресейде шектеулер кезінде де интернетке қолжетімділік қамтамасыз етіледі
Ресей президенті Владимир Путин үкімет пен Федералдық қауіпсіздік қызметіне (ФСБ) азаматтардың интернетке тұрақты және үздіксіз қолжетімділігін қамтамасыз етуді тапсырды. Бұл нұсқау желіде шектеулер енгізілген кезеңдерде де орындалуы тиіс екені атап өтілді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Кремль сайтында жарияланған құжатқа сәйкес, басты назар аса маңызды цифрлық сервистердің жұмысына аударылады. Бірінші кезекте денсаулық сақтау жүйелері, мемлекеттік қызметтер порталы және төлем жүйелерін қоса алғандағы қаржылық инфрақұрылымның тұрақтылығы қамтамасыз етілуі шарт.
Аталған сервистер кез келген шектеу шаралары қолданылған жағдайда да өз жұмыс қабілетін сақтап қалуы тиіс. Бұл шаралар цифрлық экономика мен әлеуметтік саланың тұрақтылығын сақтауға бағытталған стратегияның бір бөлігі ретінде қарастырылуда.
Тапсырманың орындалуы үкімет төрағасы Михаил Мишустин мен ФСБ директоры Александр Бортниковқа жүктелді. Жауапты тұлғалар атқарылған жұмыстар туралы есепті ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін ұсынулары тиіс.
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