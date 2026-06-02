Сұйық отын дәуірі аяқтала ма? АҚШ-та революциялық плазмалық қозғалтқыш жасалды
Америкалық The Aerospace Corporation корпорациясы заманауи космонавтиканың ең күрделі технологияларының бірі — ұшу кезінде бірнеше рет өшіріп-қосуға болатын қатты отынды зымыран қозғалтқышын жасауда үлкен жетістікке жеткенін хабарлады. Зерттеушілер тобы қозғалтқыштың эксперименталды прототипін жасап үлгерді. Онда энергияны аз жұмсайтын, электронды басқарылатын плазмалық импульстер қолданылады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Дәстүрлі қатты отынды қозғалтқыштардың басты мәселесі — отын жанғаннан кейін, ол толық таусылмайынша процесті тоқтату мүмкін емес. Сұйық отынды қозғалтқыштардан айырмашылығы, оларды өшіруге, қайта іске қосуға немесе тарту күшін дәл реттеуге болмайтын. Сол себепті күрделі ғарыштық миссиялар үшін әдетте қымбат әрі техникалық жағынан күрделі сұйық қозғалтқыш қондырғылары қолданылады.
Бұл мәселені шешу үшін The Aerospace Corporation мамандары Оңтүстік Калифорния университеті мен Әскери-теңіз аспирантурасының қызметкерлерімен күш біріктірді. Зерттеушілер наносекундтық плазмалық импульстер (NPPD) технологиясын сынақтан өткізуде. Бұл әдіс өте қысқа электр разрядтары арқылы қатты отынның жану процесін басқаруға мүмкіндік береді. Технологияның негізі ұзақтығы 100 наносекундтан кем жоғары кернеулі импульстер арқылы төмен температуралы плазма жасауға сүйенеді.
Қатты отынды қозғалтқыштар қарапайым конструкциясы, сенімділігі және салыстырмалы түрде аз салмақта жоғары тарту күшін бере алатындығымен ғарыш саласында кеңінен қолданылады. Оларда күрделі турбосорғылар мен клапандар жоқ, бұл оларды арзан әрі пайдалануға ыңғайлы етеді. Жаңа технология осы артықшылықтарды сақтай отырып, жану процесін бақылауға және қозғалтқышты қайта қосуға мүмкіндік береді.
Әзірлеушілердің айтуынша, жаңа жүйе қатты отынның әртүрлі түрлерінде жұмыс істей алады және жоғары қысымды бактарды қажет етпейді. Бұл технология CubeSat форматындағы шағын серіктер үшін де, ірі ғарыш аппараттары үшін де қолайлы. Қазіргі уақытта жоба зерттеулердің бастапқы кезеңінде, алайда болашақта ол серіктердің орбиталық маневрлер жасау мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді деп күтілуде.
…