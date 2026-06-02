Ресей 10 жыл ішінде 500 жаңа ұшақ шығаруды жоспарлап отыр
Біріккен авиақұрылыс корпорациясының (ОАК) басшысы Вадим Бадеха алдағы 10–12 жыл ішінде ресейлік авиакомпаниялардың жаңа ұшақтарға деген қажеттілігін шамамен 500 бірлік деп бағалады. Бұл жоспар Boeing және Airbus сияқты шетелдік лайнерлердің кезең-кезеңімен істен шығуы аясында импортты алмастыру арқылы отандық техникаға көшуді көздейді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Бадеханың айтуынша, азаматтық авиация ұшақтарының бірінші партиясы үшін келісімшарттарға қол қойылды және олар қазір өндіріс процесінде. Келесі партиялар бойынша негізгі параметрлер келісілді, енді компания бұл келісімдерді ресми келісімшарттармен бекітуі керек. Инвестициялық бағдарламаның аяқталуы осы көлемдегі өндірісті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Ресей Өнеркәсіп және сауда министрлігі өкілдерінің мәліметінше, отандық ұшақтардың екінші партиясын іске қосу үшін 3 триллион рубльден астам қаражат қажет. Үкіметке ұсынылған ұсыныстар қарастырылғаннан кейін авиация саласын дамытудың жаңа кешенді бағдарламасы бекітіледі деп күтілуде.
Жоспарланған жеткізілімдер қатарында «Аэрофлот» үшін 90 дана MS-21, S7 авиакомпаниясы үшін 100 дана Tu-214, «Аврора» үшін 20 дана Il-114-300 және кемінде 100 импортты алмастыратын SJ-100 ұшақтары бар. ОАК бұл қажеттіліктер авиакомпаниялар тарапынан нақты тапсырыстармен расталатынына сенімді.
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