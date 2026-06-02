NVIDIA жасанды интеллект агенттері үшін жаңа RTX Spark процессорын таныстырды
Тайбэйдегі Computex көрмесінде NVIDIA компаниясы дербес компьютерлерге арналған RTX Spark атты жаңа процессорды көрсетті. Компания бұл өнімді «суперчип» деп атайды; оның қуаты 1 петафлопты құрайды және ол OpenClaw немесе Hermes Agent сияқты жасанды интеллект агенттерін қауіпсіз іске қосу үшін арнайы жобаланған. NVIDIA осы жаңалық арқылы 200 миллиард долларлық CPU нарығындағы өз үлесін кеңейтуді көздеп отыр. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.
Жаңа RTX Spark чиптерімен жабдықталған Windows компьютерлері биылғы жылдың күзінен бастап сатылымға шығады. Оларды ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface және MSI сияқты жетекші брендтер шығарады, кейінірек Acer мен Gigabyte та бұл тізімге қосылады. Microsoft-пен бірлесіп әзірленген арнайы «sandbox» технологиясының арқасында пайдаланушылар үлкен тілдік модельдерді (LLM) бұлттық қызметтерсіз тікелей өз құрылғыларында іске қосу мүмкіндігіне ие болады.
NVIDIA негізін қалаушы және басшысы Дженсен Хуанг бұл технология қолданбаларды қолмен ашу, басу және жазу дәуірін аяқтайтынын атап өтті. «RTX Spark және Microsoft Windows көмегімен сіз тек сұрайсыз — компьютер жұмысты орындайды», — деді ол. Жүйе тек шығармашыл адамдар мен геймерлер үшін ғана емес, күнделікті тапсырмаларды автоматтандыратын миллиардтаған ЖИ-агенттері үшін негізгі құралға айналады деп күтілуде.
Қазіргі уақытта Adobe, Blender, ComfyUI, Riot Games және Xbox сияқты 100-ден астам бағдарламалық жасақтама әзірлеушілері жаңа чипті қолдайтынын растады. NVIDIA өзінің RTX технологиясы 1000-нан астам ойын мен қолданбада кескін сапасын жақсартатынын және ЖИ функцияларын жеделдететінін уәде етеді. Бұл NVIDIA үшін 2013 жылғы Surface RT сәтсіздігінен кейін ARM архитектурасына негізделген Windows нарығына қайта оралудағы маңызды қадам.
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