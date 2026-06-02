Alphabet жасанды интеллект инфрақұрылымы үшін 80 миллиард доллар тартады
Google компаниясының бас ұйымы болып табылатын Alphabet дүйсенбіде жоспарланған ауқымды жасанды интеллект (AI) инфрақұрылымын құруды қаржыландыру үшін 80 миллиард доллар қаражат жинау ниетінде екенін мәлімдеді. Компания осы көлемдегі акцияларын сатылымға шығарады және түскен қаражатты жалпы корпоративтік мақсаттарға, соның ішінде AI инфрақұрылымы мен жаһандық есептеу қуаттарын кеңейтуге арналған күрделі шығындарға бағыттайды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Жоспардың бір бөлігі ретінде 10 миллиард долларлық акциялар Warren Buffett негізін қалаған Berkshire Hathaway ірі жаһандық холдингтік компаниясына сатылады. Alphabet өз мәлімдемесінде кәсіпорындар мен тұтынушылар тарапынан AI шешімдері мен қызметтеріне деген сұраныс компанияның қолда бар ұсыныс деңгейінен асып түскенін атап өтті.
Инвестицияларды көбейту арқылы компания болашақтағы өсу мүмкіндіктерін қолдау үшін өзінің іргелі инфрақұрылымын кеңейтуді көздеп отыр. Компания өкілдерінің айтуынша, акцияларды сату баланстық есептілікті сақтай отырып, инвестицияларды теңгерімді қаржыландыруға мүмкіндік береді.
Басқа технологиялық алпауыттар сияқты, Google да ағымдағы жылы жаңа AI қызметтерін қолдау үшін есептеу қуаттарына орасан зор инвестиция салатынын жариялады. Өткен айда өткен Google I/O конференциясында бас директор Sundar Pichai компания жыл соңына дейін күрделі шығындар үшін 180-нен 190 миллиард долларға дейін қаражат жұмсауды күтіп отырғанын айтқан болатын.
Жалпы алғанда, Google және басқа да ірі технологиялық компаниялар ағымдағы жылы жасанды интеллектке арналған күрделі шығындар үшін барлығы 700 миллиард долларға дейін қаражат жұмсайды деп болжануда. Бұл саладағы бәсекелестік жаһандық технологиялық нарықта жаңа кезеңді бастайды деп күтілуде.
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