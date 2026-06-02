Yandex Kartalar қызметінде «Ерекше жақсы орын» марапаты енгізілді

·70·Технология
Yandex Kartalar қызметінде «Ерекше жақсы орын» марапаты енгізілді

Yandex командасы өз пайдаланушылары үшін жаңа жоба — қызмет көрсету сапасы тұрақты жоғары ұйымдарға арналған арнайы марапаттың іске қосылғанын жариялады. Енді Yandex Kartalar платформасында ең беделді бизнес субъектілері ерекше аталып өтіледі. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

«Ерекше жақсы орын» (Osobenno Xoroshee mesto) мәртебесі пайдаланушылардың жоғары бағаларының арқасында бес жыл және одан да көп уақыт бойы «Жақсы орын» атағын сақтап келе жатқан компанияларға беріледі. Бұл марапат бизнестің ұзақ мерзімді сенімділігі мен клиенттерге деген адалдығын білдіреді.

Статистикаға сәйкес, 2024 жылы бұл жоғары марапатқа 8600 ұйым лайық деп танылды. Бұл көрсеткіш базалық «Жақсы орын» мәртебесі бар барлық кәсіпорындардың небәрі 4 пайызын құрайды, бұл таңдаудың қаншалықты қатаң екенін көрсетеді.

Өз мәртебесін растау үшін бизнес иелері мекеме ішіне қойылатын арнайы мүсінше мен цифрлық белгіге ие болады. Цифрлық белгіні жеке кабинет арқылы жүктеп алып, Yandex Kartalar қызметіндегі карточкада немесе әлеуметтік желілерде пайдалануға болады.

YandexYandex KartalarТехнологияБизнесМарапат
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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