Startup Battlefield Top 20 тізіміне қалай кіруге болады

·83·Технология
Startup Battlefield Top 20 тізіміне қалай кіруге болады

Әрбір стартап негізін қалаушы TechCrunch Disrupt сахнасына шығуды, Кремний алқабының ең ықпалды инвесторлары алдында алты минуттық таныстырылым жасауды және 100 000 долларлық жүлде қоры мен Disrupt Cup кубогы үшін күресуді армандайды. Бұл табысқа жетудің алғашқы қадамы өтінім беруден басталады. Ағымдағы когорта үшін мерзім 8 маусымға дейін ұзартылды, сондықтан өз жобасын ұсынғысы келетіндерде әлі мүмкіндік бар. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Startup Battlefield Top 20 тізімі Startup Battlefield 200 тобының ең үздік өкілдерінен қалыптастырылады. Іріктеу процесінде идеясы түбегейлі өзгеше, өз саласында жаңа бағыт ашатын және индустрияда үлкен өзгеріс жасауға қабілетті компанияларға басымдық беріледі. Өнімнің бірегейлігі мен жаһандық сахнаға дайындығы негізгі критерий болып табылады.

Үміткерлер үшін өнім мен негізін қалаушылар туралы бейнероликтер шешуші маңызға ие. Бұл қазылар алқасында қалатын алғашқы әсер және компанияның Disrupt сахнасына дайындығын көрсетеді. Бейнеде өнімді іс жүзінде көрсету, тек сандарға ғана сүйенбей, жобаға деген сенімді камера алдында көрсету ұсынылады.

Таңдап алынған компаниялар TechCrunch командасымен бірге таныстырылымға дайындалады. Әрбір қатысушы алты минут ішінде өз жобасын көрсетеді және одан кейін Aileen Lee, Kirsten Green және Navin Chaddha сияқты танымал инвесторлардың сұрақтарына жауап береді. Топ 20-лықтан бесеуі финалдық кезеңге жолдама алады және жеңімпаз 100 000 долларлық инвестиция түріндегі сыйлықты иеленеді.

Startup BattlefieldTechCrunchDisruptСтартапИнвестиция
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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