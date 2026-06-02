Ресей 2036 жылға дейінгі ай бағдарламасын жариялады
Ресей өз ай бағдарламасы бойынша алдағы онжылдыққа арналған жаңа жоспарларын белгіледі. Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының ғылыми жетекшісі Лев Зеленыйдың таныстырылымына сәйкес, «Луна-31» миссиясын ұшыру 2035 жылға жоспарланған. Бұл жоба аясында Жердің табиғи серігіне қону және ұшу аппараты жіберіліп, ол Айдың ең жұмбақ және бірегей аймақтарын зерттейтін болады. Бұл туралы хабарлайды Ixbt.com.
Бағдарламаға сәйкес, 2033 жылы «Луна-30» ауыр ай кезі полюс маңындағы аймақтарды зерттесе, 2035 жылы «Луна-31» миссиясы іске қосылады. 2036 жылы астрономия, ресурстар және биология мәселелеріне маманданған кезекті қону аппаратын ұшыру көзделген. Бұл миссиялар Ресейдің дәйекті түрде жүзеге асырылатын ай экспедицияларының логикалық жалғасы болмақ.
Бұған дейін «Луна-26» және «Луна-27» жобаларын жүзеге асыру жоспарланған болатын. «Луна-26» орбиталық станциясы алдымен 60–80 км биіктікте жұмыс істеп, кейіннен деректерді тарататын ретранслятор қызметін атқарады. Ал «Луна-27» миссиясы жоғары дәлдіктегі қауіпсіз қону технологияларын сынақтан өткізу және полюстік аймақтарда зерттеулер жүргізу үшін өте маңызды.
Сонымен қатар, халықаралық ынтымақтастық та дамып келеді. 2025 жылдың мамыр айында Роскосмос пен Қытайдың ұлттық ғарыш басқармасы Халықаралық ғылыми ай станциясы үшін электр станциясын салу бойынша меморандумға қол қойған еді. Бұл жоба болашақта адамның Айда болуын қамтамасыз ету үшін ұзақ мерзімді ұшқышсыз жұмыс істеу технологияларын сынақтан өткізуге мүмкіндік береді.
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