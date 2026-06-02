AMD AM5 платформасын 2029 жылға дейін қолдайтынын жариялады
Computex 2026 көрмесінде AMD компаниясы 3D V-Cache технологиясы бар екі жаңа ойын процессорын таныстырды. Олардың бірі мүлдем жаңа Ryzen 7 7700X3D моделі болса, екіншісі аңызға айналған Ryzen 7 5800X3D моделінің мерейтойлық шығарылымы. Компания сонымен қатар AM5 платформасы үшін жаңа чиптер кем дегенде 2029 жылға дейін шығарылатынын ресми түрде растады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition моделі 8 Zen 3 ядросына ие және 16 ағында жұмыс істейді. Кэш жадының жалпы көлемі 100 МБ, ал максималды жиілігі 4,5 ГГц құрайды. Бұл процессор қымбат DDR5 жады мен жаңа аналық платаларға ауысқысы келмейтін ескі жүйе иелеріне арналған. Басылымның бағасы 350 доллар болып белгіленді және сатылым 2026 жылдың 25 маусымында басталады.
Нағыз жаңалық болған Ryzen 7 7700X3D болса, Zen 4 архитектурасына негізделген. Оның да 8 ядросы, 104 МБ жалпы кэші және 4,5 ГГц жиілігі бар. Бұл чип танымал Ryzen 7 7800X3D моделінің сәл баяуырақ, бірақ қолжетімді нұсқасы болып табылады. AMD бұл процессорды 330 долларға бағалады және ол 16 шілдеден бастап нарыққа шығады.
Компанияның AM5 сокетін 2029 жылға дейін өзекті сақтау туралы шешімі пайдаланушылар үшін ұзақ мерзімді жаңарту мүмкіндігіне кепілдік береді. Бұл NVIDIA және Intel-мен бәсекелестікте AMD үшін маңызды стратегиялық артықшылық болады деп күтілуде.
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