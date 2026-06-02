NASA басшысы бөтенғаламдықтар мен апатқа ұшыраған кемелер туралы мәлімдеме жасады

·207·Технология
NASA басшысы бөтенғаламдықтар мен апатқа ұшыраған кемелер туралы мәлімдеме жасады

NASA басшысы Джаред Айзекман америкалық ғарыш агенттігінің қолында апатқа ұшыраған бөтенғаламдықтар кемелері немесе олардың денелері туралы ешқандай құжатталған мәліметтер жоқ екенін хабарлады. Ол Вашингтонда өткен CNBC CEO Council Summit форумында адамзаттың бөтенғаламдық өркениеттермен ықтимал байланыстары туралы сұрақтарға жауап бере отырып, бұл тақырыпқа нүкте қойды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Айзекманның айтуынша, NASA-да АҚШ үкіметі жасырып отыр деген танымал НЛО (белгісіз ұшатын нысан) апаттары туралы теорияларды растайтын дәлелдер жоқ. Сонымен қатар, ол табиғаты әзірге анықталмаған нысандар — белгісіз әуе құбылыстары (UAP) туралы материалдардың бар екенін атап өтті.

АҚШ Президенті Дональд Трамп бүкіл үкімет бойынша бұл бастаманы ілгерілетуде. Ол барлық тиісті файлдарды жинауды және адамдар өздері қорытынды жасауы үшін оларды жариялауды бұйырды. Айзекман бұл бастаманы тамаша деп санайтынын, бірақ жеке өзінде бөтенғаламдықтардың денесі туралы ақпарат жоқ екенін айтты.

НЛО және бөтенғаламдықтар өмірі тақырыбы ақпан айында Дональд Трамптың мәлімдемесінен кейін қайтадан назар орталығына түсті. Сол кезде ол үкіметтің осы тақырыпқа қатысты құпия құжаттарын жариялауды бастауға уәде берген еді. Бұл үшін Қорғаныс министрі Пит Хегсетке және тиісті мекемелерге тапсырмалар берілді.

Мұрағаттардың ашылуы жұртшылыққа ондаған жылдар бойы түрлі теорияларға себеп болған құпия ақпаратпен танысуға мүмкіндік береді деп күтілуде. Әзірге NASA тек тіркелген белгісіз құбылыстар туралы файлдарды ашық қолжетімділікке ұсынумен шектелуде.

NASAДжаред АйзекманДональд ТрампНЛОҒарыш
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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