Blue Origin жарылысы: New Glenn алаңын қалпына келтіру екі жылға созылуы мүмкін

·79·Технология
Blue Origin жарылысы: New Glenn алаңын қалпына келтіру екі жылға созылуы мүмкін

Канаверал мүйісіндегі New Glenn ауыр зымыранының жарылысынан кейін ұшыру алаңын қайта қалпына келтіру жұмыстары шамамен екі жыл уақыт алуы мүмкін. Мұндай болжамды NASA басшысы Джаред Айзекман Вашингтонда өткен CNBC CEO Council Summit форумында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Оның айтуынша, барлық жөндеу жұмыстарын 2028 жылға дейін аяқтау әбден шынайы міндет болып көрінеді. Айзекман NASA тәжірибесіне сүйене отырып, зақымданған ұшыру инфрақұрылымын қалпына келтіру, жұмыс қарқыны жоғары болғанның өзінде, айтарлықтай уақытты талап ететінін атап өтті.

Агенттік басшысы мұндай нысандардың өте күрделі құрылымы бар екенін, сол себепті оларды жөндеу және қайта сертификаттау процесін жеделдету мүмкін еместігін айтты. Бұған дейін Флорида штатындағы полигонда New Glenn зымыранын ұшу алдындағы сынақтан өткізу кезінде күрделі оқиға орын алған болатын.

NASA әкімшісі Джаред Айзекман оқиға орнына барып, қирау ауқымын тікұшақ көмегімен қарап шықты. Blue Origin негізін қалаушы Джефф Безос апаттың нақты себептері әзірге анықталмағанын мәлімдеді.

Компания өкілдері оқиғаның болғанын растады және жарылыс салдарынан қызметкерлердің ешқайсысы зардап шекпегенін ерекше атап өтті. Бұл оқиға Blue Origin компаниясының ғарыштық жоспарларын бірнеше жылға кейінге шегереді деп күтілуде.

Blue OriginNew GlennNASAҒарышJeff Bezos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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