Ғарышта өсірілген жартылай өткізгіштер 2026 жылы Жерге қайтарылады

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Ғарышта өсірілген жартылай өткізгіштер 2026 жылы Жерге қайтарылады

«Экран-М» ғарыштық эксперименті аясында алынған деректерді диагностикалау және өңдеу материалдар Жерге оралғаннан кейін шамамен алты ай уақытты алады. Бұл туралы жобаның бас конструкторы, Ресей Ғылым академиясының Сібір бөлімшесінің Жартылай өткізгіштер физикасы институтының зертхана меңгерушісі Александр Никифоров мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды. Бұл туралы

Оның айтуынша, ғарышта өсірілген құрылымдары бар кассеталар 2026 жылдың шілдесінде ғарышкерлермен бірге оралады деп күтілуде, содан кейін егжей-тегжейлі талдау процестері басталады. Орбитадағы жұмыстарды экспедиция қатысушылары Сергей Кудь-Сверчков пен Сергей Микаев аяқтап, ашық ғарышқа шығу кезінде «Наука» модуліндегі тәжірибелік аппаратура кассетасын бөлшектеген.

«Экран-М» жобасы аса таза жартылай өткізгіштерді алу үшін ғарыштық вакуумды пайдалануға және ашық ғарыш жағдайында молекулалық-сәулелік эпитаксия технологиясын сынақтан өткізуге бағытталған. Әзірлеушілердің бағалауынша, эксперимент ағымдағы кезеңге жоспарланған барлық негізгі міндеттерді сәтті орындады.

Қазіргі уақытта германий негізіндегі қосымша кассеталар жасау мәселесі талқылануда, бірақ жоба әлі дайындық сатысында. «Экран-М» нәтижелері конденсацияланған күй физикасы және кристалдар өсуінің дәлдігі маңызды болатын жартылай өткізгіштік гетероқұрылымдарды әзірлеу үшін жаңа деректер ұсына алады.

ҒарышТехнологияЖартылай өткізгішЭкран-МҒылым
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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