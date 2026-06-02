Байқоңырда Ай базасының нақты көшірмесін салу ұсынылды
Байқоңыр қалалық әкімшілігінің басшысы Константин Бусыгин қалада Ай қонысының нақты көшірмесін жасап, ол жерге жас мамандарды орналастыру идеясын ұсынды. Бұл жоба ғарышты игеру жолындағы маңызды қадам болады деп күтілуде. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Жоба аясында Жер бетінде ерекше «Ай коммунасын» құру көзделген. Мұнда жас мамандар оқшауланған жағдайда тәжірибе жүргізіп, ғарыштағы өмір салтын зерттей алады. Бусыгиннің айтуынша, мұндай кешен ғарыш саласына жаңа серпін береді.
Сондай-ақ, бұл бастама Байқоңырға келетін туристер ағынын он есе арттырады деп болжануда. Қазіргі уақытта жоба сызбалар мен алғашқы жоспарлар түрінде бар және ол ғарыштық туризмді дамытудың маңызды бөлігі ретінде қарастырылуда.
Қала басшысы ғарыштық туризмді, соның ішінде Roskosmos кәсіпорындары бойынша экскурсияларды дамыту қажеттігін атап өтті. Бұл туристерді тартуға ғана емес, сала үшін жас кадрларды даярлауға да үлкен көмек бере алады.
Әкімшілік Байқоңырда ғарыштық туризмді нақты шындыққа айналдыру үшін барлық мүмкіндіктерді іске қосқанын мәлімдеді. Болашақта бұл «Ай қалашығы» ғылым мен туризмнің тоғысқан орталығына айналады деп күтілуде.
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