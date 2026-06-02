SpaceX компаниясының Макгрегор полигонындағы кеңею процесі әуеден түсірілді
SpaceX компаниясы Техас штатындағы Макгрегор полигонында құрылыс жұмыстарын жедел қарқынмен жалғастыруда. Бұл аймақ әлемдегі ең ірі зымыран қозғалтқыштарын сынақтан өткізу кешені болып саналады. 2026 жылғы 31 мамырда ұшқыш ClaudiusNDX және NASASpaceflight әуесқойы Адам Цукер түсірген аэрофотосуреттер орталықтың бұрын-соңды болмаған деңгейде кеңейгенін көрсетті. Бұл туралы ақпаратты Ixbt.com хабарлайды.
Жаңа кадрларда негізгі кіреберісте салынып жатқан жаңа ғимараттар, зымыран компоненттерін сынауға арналған белсенді аймақтар, сондай-ақ арнайы қоршалған Falcon 9 бірінші сатысы (Stage 1) және бірнеше екінші сатыдағы (Stage 2) зымырандар бейнеленген. Сондай-ақ, аумақта құрылысы аяқталуға жақын алып жаңа нысан да көзге түседі.
Макгрегор полигоны SpaceX үшін стратегиялық маңызға ие, ол Raptor және Merlin қозғалтқыштарын отты сынақтан өткізу бойынша негізгі хаб қызметін атқарады. Компания ғарышқа ұшу санын арттыруды жоспарлап отырған тұста, бұл полигонның инфрақұрылымын кеңейту миссиялардың қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады.
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