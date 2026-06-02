Vivo X500 Ultra телеконвертерсіз 10 еселік оптикалық зумға ие болады
Жаңа ақпараттарға сәйкес, Vivo компаниясы өзінің келесі Ultra сериялы флагманы үшін қашықтықтан түсіруге арналған камераны сынақтан өткізуде. Vivo X500 Ultra моделі 10 еселік оптикалық жақындату мүмкіндігі бар телеобъективпен жабдықталады. Сонымен қатар, Vivo X500 желісі қосымша телеконвертерлерді қолдайды деп күтілуде. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Қазіргі X300 Ultra моделі шамамен 3,7 еселік оптикалық зумы бар 200 мегапиксельді перископтық камераны пайдаланады. Алайда, бәсекелестер одан да қуатты шешімдерді ұсына бастады. Мысалы, Oppo Find X9 Ultra моделі 3 еселік зумы бар 200 мегапиксельді телеобъектив пен 10 еселік зумы бар 50 мегапиксельді перископтық камераның комбинациясын қолданады, бұл оған алыс қашықтықтан түсіруде басымдық береді.
Vivo дәстүрлі түрде мобильді фотосурет саласында, әсіресе Zeiss-пен көп жылдық серіктестігінің арқасында ең белсенді брендтердің бірі болып табылады. Жаңа құрылғы осы серіктестіктің келесі маңызды қадамы болмақ.
Бұл ақпаратты таратқан Smart Pikachu инсайдері бұған дейін де мобильді нарық жаңалықтары, атап айтқанда Xiaomi құрылғылары туралы дәл мәліметтер берген. Ол Xiaomi 13 Ultra смартфоны мен Xiaomi Pad 6 планшеті туралы ақпаратты алғашқылардың бірі болып жариялаған еді.
…