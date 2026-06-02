Ресей 2035 жылы Айға жаңа қону аппаратын ұшыруды жоспарлап отыр

·30·Технология
Ресей 2035 жылы Айға жаңа қону аппаратын ұшыруды жоспарлап отыр

Ресейдің «Luna-31» миссиясы 2035 жылға жоспарланған, оның аясында Ай бетіне арнайы қону аппаратын жіберу күтілуде. Бұл туралы Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының ғылыми жетекшісі Лев Зеленый «Интеркосмос — 60» көрмесінің ашылу салтанатындағы таныстырылымында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Ұсынылған құжаттарға сәйкес, Ресейдің Ай бағдарламасы ауқымды кестені қамтиды. Атап айтқанда, 2033 жылы «Luna-30» миссиясы аясында ауыр салмақты айлық жүргізушіні (луноход) ұшыру жоспарланған. Бұл құрылғы Айдың полюс маңындағы аймақтарындағы заттардың құрамын зерттеумен айналысады.

Сондай-ақ, 2036 жылға да «Luna-31» индексімен тағы бір миссия белгіленген. Бұл аппарат астрономия, ресурстарды іздеу және биология саласындағы зерттеулерге арналған қону платформасы болады деп көзделуде. Бұған дейін «Luna-28», «Luna-29» және «Luna-30» аппараттарын 2032–2036 жылдар аралығында ұшыру мүмкіндіктері талқыланған болатын.

Жақын жылдары жүзеге асырылуы күтілетін негізгі жобалар «Luna-26» және «Luna-27» болып қала береді. Бірінші миссия Айды ұзақ уақыт бойы зерттейтін орбиталық платформаға айналады, ал екіншісі серіктің полюстік аймағына дәл және қауіпсіз қону технологияларын сынақтан өткізеді.

ҒарышАйLuna-31ТехнологияРесей
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады