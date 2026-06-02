Ресей 2035 жылы Айға жаңа қону аппаратын ұшыруды жоспарлап отыр
Ресейдің «Luna-31» миссиясы 2035 жылға жоспарланған, оның аясында Ай бетіне арнайы қону аппаратын жіберу күтілуде. Бұл туралы Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының ғылыми жетекшісі Лев Зеленый «Интеркосмос — 60» көрмесінің ашылу салтанатындағы таныстырылымында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Ұсынылған құжаттарға сәйкес, Ресейдің Ай бағдарламасы ауқымды кестені қамтиды. Атап айтқанда, 2033 жылы «Luna-30» миссиясы аясында ауыр салмақты айлық жүргізушіні (луноход) ұшыру жоспарланған. Бұл құрылғы Айдың полюс маңындағы аймақтарындағы заттардың құрамын зерттеумен айналысады.
Сондай-ақ, 2036 жылға да «Luna-31» индексімен тағы бір миссия белгіленген. Бұл аппарат астрономия, ресурстарды іздеу және биология саласындағы зерттеулерге арналған қону платформасы болады деп көзделуде. Бұған дейін «Luna-28», «Luna-29» және «Luna-30» аппараттарын 2032–2036 жылдар аралығында ұшыру мүмкіндіктері талқыланған болатын.
Жақын жылдары жүзеге асырылуы күтілетін негізгі жобалар «Luna-26» және «Luna-27» болып қала береді. Бірінші миссия Айды ұзақ уақыт бойы зерттейтін орбиталық платформаға айналады, ал екіншісі серіктің полюстік аймағына дәл және қауіпсіз қону технологияларын сынақтан өткізеді.
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