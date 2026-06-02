Max мессенджеріндегі Sferum пайдаланушыларының саны 26 миллионға жетті
Max мессенджерінің құрамындағы Sferum білім беру платформасының командасы 2025–2026 оқу жылының қорытындысын жариялады. Қызметтің апталық аудиториясы 20 миллион пайдаланушыға дейін өсті, ал тіркелгендердің жалпы саны 26 миллион адамды құрады. Бұл туралы Max және Sferum жобаларының артында тұрған VK баспасөз қызметі хабарлады. Бұл туралы хабарлайды Ixbt.com.
Пайдаланушылардың жалпы құрамының 2,1 миллионы педагогтар, ал 23,9 миллионы оқушылар мен олардың ата-аналары. Платформадағы күнделікті белсенділік көрсеткіші 17 миллион пайдаланушыға жетіп отыр. Жыл ішінде емтихандарға дайындалу үшін "Postupay" және "Pomoshnik uchenika" сияқты жаңа сервистер іске қосылды.
Оқу жылы ішінде электронды күнделік, интерактивті тақта және оқу арналары ең танымал құралдарға айналды. Цифрлық сауаттылықты арттыру мақсатында 200 мыңнан астам оқушыны қамтыған "Put v seti" жобасы жүзеге асырылды, ал педагогтар үшін 1,5 мың қатысушысы бар "Puls obrazovaniya" қауымдастығы құрылды.
VK компаниясының стратегиялық жобалар жөніндегі вице-президенті Рустам Хайбулловтың айтуынша, қызметтің Max мессенджеріне интеграциялануы қауіпсіздікті күшейтуге және платформа функционалдығын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік берді.
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