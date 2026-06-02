Oppo Reno 16 Pro: 200 MP kamera jäne 6 700 mA·sağ batareyamen keledi
Jaña Reno 16 seriyası turalı aqparattar resmi anonsqa deyin taraldı. Oppo Reno 16 Pro smartfony kameralar, displey jäne avtonomiyalıq turğısınan mañızdı jañartularğa ie boladı dep kütilude. Qurylğı 1,5K anıqtıqtağı, 144 Gs jañartu jilikligi bar 6,32 dyuymdi AMOLED-displeymen jäne Gorilla Glass 7i qorğanış aynasymen jabdıqtaladı. Bul turalı Ixbt.com habarlaydı.
Smartfonnıñ onimdiligi üşin MediaTek Dimensity 8550 chipseti jauaptı bolmaq. Kamera jüiesi nağız flagman deñgeyinde: optikalıq turaqtandıruı (OIS) bar 200 MP negizgi sensor, 3,5 ese optikalıq zumı bar 50 MP teleob'ektiv jäne 50 MP asa keñ burıştı modulden turadı. Sonday-aq, selfi äuesqoyları üşin 50 MP aldınğı kamera qarastırılğan.
Qurylğıdıñ eñ küşti tustarınıñ biri — 80 W quattau tehnologiyasın qoldaytın 6 700 mA·sağ siymdı akkumulyator. Qosımşa mümkindikter qatarında alyuminiy jiyek, stereodinamikter, NFC jäne IP69 deñgeyindegi su men şañnan qorğau jüiesi bar.
Seriyanıñ bazalıq modeli Reno 16 da nazardan tys qalmadı. Ol 120 Gs jilikti 6,32 dyuymdi ekran, Snapdragon 7 Gen 4 protsessory jäne 6 000 mA·sağ akkumulyatormen jabdıqtaladı dep kütilude. Eki model de ıqşam korpusta usınılmaq.
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