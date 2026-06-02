Xiaomi Еуропа үшін жаңа Mijia Air Conditioner GentleAir кондиционерін таныстырды

·48·Технология
Xiaomi Еуропа үшін жаңа Mijia Air Conditioner GentleAir кондиционерін таныстырды

Xiaomi компаниясы Венада өткен іс-шарада жаһандық нарыққа арналған жаңа Mijia Air Conditioner GentleAir ақылды кондиционерін көрсетті. Құрылғының басты ерекшелігі — пайдаланушыға қолайсыздық тудыратын өткір суық ауа ағынынан бас тартуы. Ол үшін инженерлер ауа жолдарының конструкциясын қайта өңдеп, ағынды бөлме ішінде жұмсақ тарататын микро-перфорацияланған жалюзилерді енгізді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Жүйе ауаны бағытталған ағын түрінде емес, біркелкі және жұмсақ тарату арқылы сквозняк сезімін азайтады. Кондиционер циркуляцияның үш режимін ұсынады: Halo Flow ауаны тікелей үрлемей таратады, Canopy Flow салқындатуды жоғарыдан төменге бағыттайды, ал Carpet Flow жылыту режимінде жылы ауаны еденнен жоғары көтеру үшін қызмет етеді.

Xiaomi мәліметінше, құрылғы бөлмені небәрі 30 секундта салқындатуға және 60 секунд ішінде жылыту режиміне ауысуға қабілетті. Максималды қуат үшін Turbo режимі, сондай-ақ пайдаланушы әдеттеріне бейімделіп, энергия шығынын 24,5 пайызға дейін үнемдейтін AI Energy Saving функциясы бар.

Жаңа модель 2,6 кВт-тан 7,0 кВт-қа дейінгі бірнеше қуат нұсқасында ұсынылды. Құрылғыны Xiaomi Home қосымшасы арқылы басқаруға болады, сонымен қатар Google Assistant көмегімен дауыстық командалар беру мүмкіндігі де қарастырылған.

XiaomiКондиционерMijiaТехнологияGoogle Assistant
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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