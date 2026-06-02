Қытайлық SmartSens компаниясы Samsung-қа бәсекелес 200 Мп сенсорын таныстырды

·38·Технология
Қытайлық SmartSens компаниясы Samsung-қа бәсекелес 200 Мп сенсорын таныстырды

Қытайлық SmartSens компаниясы өзінің алғашқы 200 мегапиксельді кескін сенсоры — SCC62HS моделін ресми түрде жариялады. Компанияның жеке Stacked BSI платформасында жасалған бұл жаңалық Samsung сенсорларына лайықты бәсекелес болады деп күтілуде. Құрылғыны жаппай өндіру 2026 жылдың үшінші тоқсанында басталады деп жоспарланған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Жаңа сенсор 55 нанометрлік Stacked BSI технологиясы негізінде жасалған және 1/1,55 дюймдік оптикалық форматқа ие. Ондағы пикселдердің көлемі небәрі 0,5 микронды құрайды. SCC62HS моделінде PixGain HDR, SFCPixel және AllPix ADAF сияқты бірқатар авторлық технологиялар енгізілген. Бұл динамикалық диапазонды кеңейтуге, шу деңгейін төмендетуге және автофокус жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.

Сенсордың негізгі ерекшеліктерінің бірі — 86,3 дБ дейінгі динамикалық диапазонды қамтамасыз ететін және қозғалыстағы нысандарды түсіру кезінде артефактілерді азайтатын PixGain HDR технологиясы. Сондай-ақ, ол толық 200 Мп рұқсатта суретке түсіруді және кадрларды біріктіруді тікелей сенсор деңгейінде жүзеге асыратын HDR-бейнелерді жазуды қолдайды.

SmartSens өкілдерінің айтуынша, кадрларды біріктірудің ішкі жүйесі смартфонның бір кристаллды жүйесіне (SoC) түсетін жүктемені азайтады және бейне жазу кезінде энергия шығынын үнемдейді. Жарық аз жағдайда суретке түсіру үшін сенсор 3574 мВ/люкс·с сезімталдыққа және 0,92e- деңгейіндегі төмен шу көрсеткішіне ие.

Фокустау жүйесі бойынша да жаңалықтар бар: сенсор барлық пикселдерді пайдаланатын AllPix ADAF және күнделікті түсірілімде қуатты үнемдейтін Sparse PDAF жүйелерін қолдайды. Бұл технологиялар кешені SmartSens өнімін жоғары сегменттегі смартфондар үшін тартымды таңдауға айналдырады.

SmartSensSamsungСенсорСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53Қытай инвазивті ми имплантын коммерциялық қолдануға рұқсат берген алғашқы ел болдыБүгін, 10:52Honor Robot Phone: әлемдегі алғашқы каркасты камерасы бар робот-смартфонБүгін, 10:22Әлемдегі ең ірі жеке лазерлік жүйе іске қосылдыБүгін, 10:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады