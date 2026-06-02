Қытайлық SmartSens компаниясы Samsung-қа бәсекелес 200 Мп сенсорын таныстырды
Қытайлық SmartSens компаниясы өзінің алғашқы 200 мегапиксельді кескін сенсоры — SCC62HS моделін ресми түрде жариялады. Компанияның жеке Stacked BSI платформасында жасалған бұл жаңалық Samsung сенсорларына лайықты бәсекелес болады деп күтілуде. Құрылғыны жаппай өндіру 2026 жылдың үшінші тоқсанында басталады деп жоспарланған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Жаңа сенсор 55 нанометрлік Stacked BSI технологиясы негізінде жасалған және 1/1,55 дюймдік оптикалық форматқа ие. Ондағы пикселдердің көлемі небәрі 0,5 микронды құрайды. SCC62HS моделінде PixGain HDR, SFCPixel және AllPix ADAF сияқты бірқатар авторлық технологиялар енгізілген. Бұл динамикалық диапазонды кеңейтуге, шу деңгейін төмендетуге және автофокус жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.
Сенсордың негізгі ерекшеліктерінің бірі — 86,3 дБ дейінгі динамикалық диапазонды қамтамасыз ететін және қозғалыстағы нысандарды түсіру кезінде артефактілерді азайтатын PixGain HDR технологиясы. Сондай-ақ, ол толық 200 Мп рұқсатта суретке түсіруді және кадрларды біріктіруді тікелей сенсор деңгейінде жүзеге асыратын HDR-бейнелерді жазуды қолдайды.
SmartSens өкілдерінің айтуынша, кадрларды біріктірудің ішкі жүйесі смартфонның бір кристаллды жүйесіне (SoC) түсетін жүктемені азайтады және бейне жазу кезінде энергия шығынын үнемдейді. Жарық аз жағдайда суретке түсіру үшін сенсор 3574 мВ/люкс·с сезімталдыққа және 0,92e- деңгейіндегі төмен шу көрсеткішіне ие.
Фокустау жүйесі бойынша да жаңалықтар бар: сенсор барлық пикселдерді пайдаланатын AllPix ADAF және күнделікті түсірілімде қуатты үнемдейтін Sparse PDAF жүйелерін қолдайды. Бұл технологиялар кешені SmartSens өнімін жоғары сегменттегі смартфондар үшін тартымды таңдауға айналдырады.
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