Болашақ технологиясы: Samsung алғаш рет HBM5 жадын таныстырды
Samsung компаниясы Computex Taipei 2026 халықаралық компьютерлік көрмесінде әлемдегі алғашқы HBM5 жад стандартын таныстырды. Сегізінші буынға жататын бұл деректерді сақтау технологиясы жоғары өнімді есептеулер мен жасанды интеллект модельдерін оқыту саласындағы болашақ қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін әзірленген. Бұл туралы хабарлайды Ixbt.com.
HBM5 жадының 2029-2031 жылдар аралығында нарыққа шығарылуы күтілуде. Өндіріс процесінде ең озық технологиялар қолданылады: болжам бойынша, ол 2 нм базалық кристал мен 1 нм DRAM чиптерінің комбинациясына негізделеді. Бұл құрылғының энергия тиімділігін айтарлықтай арттырады.
Жылуды шығару мәселесінде Samsung мүлдем жаңа тәсілді қолдануда. HBM5 стандартындағы өте жоғары энергия шығыны мәселесін шешу үшін иммерсиялық салқындату технологиясы пайдаланылады. Бұл әдісте кристал мен бүкіл корпус арнайы салқындатқыш сұйықтыққа тікелей батырылады.
Өнімділік көрсеткіштері бойынша, HBM5 стандарты 4096 биттік кіріс-шығыс (I/O) интерфейсіне көшеді деп күтілуде, бұл HBM4 көрсеткішінен екі есе көп. Стандарт ретінде 16 қабатты (16-Hi) архитектура таңдалады және әр стек өткізу қабілеті секундына 4 ТБ-қа дейін жетеді деп болжануда.
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