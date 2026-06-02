SpaceX смартфондарды бұғаттан шығаруды талап етуде: 180 күндік мерзім

·42·Технология
SpaceX смартфондарды бұғаттан шығаруды талап етуде: 180 күндік мерзім

SpaceX компаниясы Rural Wireless Association, NTCA және ACA Connects-пен бірлесе отырып, АҚШ Федералдық байланыс комиссиясына (FCC) жүгініп, мобильді құрылғыларды іске қосылғаннан кейін 180 күн өткен соң міндетті және автоматты түрде бұғаттан шығару тәртібін енгізуді сұрады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Үш беттік құжатта мобильді құрылғыларды автоматты түрде бұғаттан шығару тұтынушылардың таңдауын қорғау, бәсекелестікті ынталандыру және мобильді құрылғылар нарығындағы шығындарды азайту үшін қажет екені атап өтілген. Бұл ұсыныс бірнеше апта бұрын үш республикашыл сенатор жіберген ұқсас мәлімдемеден кейін алға тартылды.

SpaceX өз хатында 180 күндік бұғаттау кезеңі операторларға алаяқтық мәселелерінен қорғануға және құрылғылардың қылмыстық мақсатта пайдаланылмауын қамтамасыз етуге жеткілікті уақыт беретінін айтқан. Компания FCC-ді ірі корпорациялардың бәсекелестікке кедергі келтіру мүмкіндіктерінен гөрі, тұтынушылар мен олардың отбасыларының қажеттіліктерін жоғары қоюға шақырады.

Қазіргі уақытта AT&T, Verizon және T-Mobile сияқты ірі операторлар телефондарды өз желілерінде пайдалану үшін көбінесе 36 айға дейін бұғаттап қояды. Бұл пайдаланушыны бір операторға байлап қояды және оған арзанырақ тарифтерге ауысуға мүмкіндік бермейді.

SpaceXСмартфонFCCТехнологияАҚШ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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