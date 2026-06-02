GPU 2.0 дәуірі: NVIDIA басшысы Vera процессоры өте танымал болатынын айтты

·37·Технология
GPU 2.0 дәуірі: NVIDIA басшысы Vera процессоры өте танымал болатынын айтты

NVIDIA бас директоры Дженсен Хуанг компанияның жаңа Vera процессоры графикалық чиптерден (GPU) гөрі танымал болатынын мәлімдеді. Оның айтуынша, Vera ақпаратты өңдеуде шешуші рөл атқарады және компания үшін жаңа негізгі өсу драйверіне айналады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

NVIDIA жақында жаңа буын Жасанды интеллект (AI) агенттерімен жұмыс істеу үшін арнайы әзірленген Vera процессорын ресми түрде таныстырған болатын. Қазіргі уақытта бұл чиптерді толық ауқымда өндіру процесі басталды.

Vera процессоры NVIDIA әзірлеген 88 Olympus ядросымен жабдықталған. Оның 1,2 ТБ/с жад өткізу қабілеті бар және бір ядроның өнімділігі алдыңғы буынмен салыстырғанда 50 пайызға арттырылған. Бұл оны күрделі сценарийлер, атап айтқанда, терең оқыту процестері үшін өте қолайлы құрылғыға айналдырады.

Жаңа процессор Rubin графикалық процессоры және BlueField 4 сияқты компоненттермен бірге жұмыс істеу мүмкіндігіне ие. Біріктірілген жад архитектурасының арқасында деректерді тасымалдаудағы энергия тиімділігі дәстүрлі жүйелерге қарағанда екі есе жоғары, бұл ірі зияткерлік агенттерге Жасанды интеллектіні тиімді басқаруға көмектеседі.

NVIDIAVeraGPUЖасанды ИнтеллектТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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