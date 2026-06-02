Ip Man: Huawei рекордтық сыйымдылықтағы аккумуляторы бар жаңа смартфон әзірлеуде

·62·Технология
Ip Man: Huawei рекордтық сыйымдылықтағы аккумуляторы бар жаңа смартфон әзірлеуде

Танымал инсайдер Digital Chat Station Huawei компаниясының Enjoy сериясына жататын жаңа Enjoy 100 Pro Max смартфоны туралы ақпаратпен бөлісті. Құрылғы компания ішінде «Ip Man» кодтық атауымен әзірленуде және оның ресми таныстырылымы 2026 жылдың соңына қарай өтеді деп күтілуде. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Анықтама үшін, Ip Man (1893–1972) — Вин-Чун стилін ашық үйретуді бастаған алғашқы адам ретінде тарихта қалған әйгілі қытайлық жекпе-жек шебері. Жаңа смартфонның басты ерекшелігі бренд тарихындағы рекордтық сыйымдылыққа ие аккумулятор болатыны айтылуда.

Техникалық тұрғыдан құрылғының тағы бір маңызды элементі жаңа буын Kirin 8 бір кристалды жүйесі (SoC) болады. Бұл процессор құрылғының өнімділігі мен энергия тиімділігін айтарлықтай арттырады деп күтілуде.

Айта кету керек, бұл серияның алдыңғы өкілі — Enjoy 90 Pro Max сатылым басталғаннан-ақ нарықта үлкен жетістікке жеткен болатын. Ол JD.com платформасында 1000-нан 2000 юаньға дейінгі баға сегментінде көптеген танымал модельдерді басып озып, ең көп сатылған смартфондар тізімінде бірінші орынды иеленген еді.

HuaweiСмартфонKirin 8ТехнологияIp Man
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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