Ескі An-24 орнын басатын Il-114-300 сынақтардан сәтті өтті
Біріккен авиақұрылыс корпорациясы (ОАК) Il-114-300 жолаушылар ұшағын сертификаттаудың соңғы кезеңіне жетті. ОАК басшысы Вадим Бадеха ТАСС агенттігіне берген сұхбатында типтік сертификат алу үшін қажетті барлық сынақ ұшулары сәтті аяқталғанын мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Жаңа әуе кемесін әзірлеу жұмыстарын құрамына ОАК кіретін «Ростех» мемлекеттік корпорациясының кәсіпорындары жүргізуде. Il-114-300 ұшағы кеңестік дәуірде жасалған Il-114 моделінің жаңғыртылған нұсқасы болып табылады.
ОАК осы жоба арқылы сериялық өндірісті қайта жандандыруды көздеп отыр. Жаңа лайнер ішкі әуе желілерінде моральдық тұрғыдан ескірген An-24 ұшақтарын, сондай-ақ сол санаттағы шетелдік әуе кемелерін алмастырады деп күтілуде.
Бұған дейін ұшақ Арктика жағдайында қосымша сынақтардан өтіп, өзінің ұшу-техникалық сипаттамаларын растаған болатын. Жоспар бойынша, 2030 жылға қарай өндіріс көлемін жылына 12 ұшаққа жеткізу көзделген.
Жаңа техниканың алғашқы пайдаланушылары солтүстік аймақтарда қызмет ететін авиакомпаниялар, атап айтқанда, Екінші Архангельск авиациялық отряды болады деп күтілуде.
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