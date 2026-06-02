Әлемдегі алғашқы жеке ғарыш станциясы: Haven-1-ге ұшатын алғашқы астронавт анықталды

·39·Технология
Әлемдегі алғашқы жеке ғарыш станциясы: Haven-1-ге ұшатын алғашқы астронавт анықталды

Франция президенті Эммануэль Макрон Choose France саммитінде Францияның америкалық Vast компаниясымен келісімі туралы жариялады. Оған сәйкес, 2027 жылы екі француз астронавты ғарышқа аттанады. Аты аңызға айналған астронавт Тома Песке Халықаралық ғарыш станциясына жеке миссияның командирі болып тағайындалды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Сонымен қатар, ЕҒА-ның резервтегі астронавты Арно Прост әлемдегі алғашқы коммерциялық ғарыш станциясы — Haven-1-ге жасалатын алғашқы басқарылатын ұшуға сынақшы-инженер ретінде қатысады. Бұл қадам жеке ғарыштық зерттеулер тарихында жаңа бет ашады деп күтілуде.

Ғарышқа екі рет ұшқан тәжірибелі Тома Песке NASA қызметкері болмай тұрып, мұндай миссияны басқаратын алғашқы астронавт болуы мүмкін. Vast компаниясы Haven-1 станциясын 2027 жылы орбитаға шығаруды жоспарлап отыр, ол ғарыштағы алғашқы коммерциялық платформа ретінде қызмет етеді.

Бұған дейін Vast компаниясы Haven Demo демонстрациялық миссиясын сәтті аяқтаған болатын. Осы сынақ барысында құрылғының орбитадан қауіпсіз шығу мүмкіндігі расталды, бұл болашақ Haven-1 станциясының қауіпсіздігі үшін ең маңызды кезеңдердің бірі болып табылады.

VastHaven-1ҒарышАстронавтТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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