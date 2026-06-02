Yandex жасанды интеллект дәуіріндегі киберқауіпсіздік бойынша тегін курс ашты

·54·Технология
Yandex жасанды интеллект дәуіріндегі киберқауіпсіздік бойынша тегін курс ашты

Yandex Praktikum білім беру платформасы жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы жасалатын алаяқтықтан қорғануға арналған жаңа тегін курсты іске қосты. Бағдарлама барлық ниет білдірушілер үшін ашық және цифрлық қауіптерді, атап айтқанда дипфейктерді (deepfake) анықтауды үйренгісі келетіндерге арналған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Курс барысында қылмыскерлердің адамдарды алдау мақсатында жалған видео, сурет және аудиожазбаларды жасауда генеративті нейрожелілерді қалай қолданатыны туралы егжей-тегжейлі ақпарат беріледі. Сондай-ақ, практикалық қорғану әдістеріне де ерекше назар аударылған: жеке аккаунттарды дұрыс баптаудан бастап, кибершабуылдарға тойтарыс беру үшін корпоративтік AI-жүйелерін қолдануға дейінгі аспектілер қамтылған.

Оқу бағдарламасында спамды блоктау, фишингтік сайттарды анықтау және күдікті белсенділікті бақылауға көмектесетін технологиялар туралы да сөз болады. Курс төрт модульден тұрады, олардың әрқайсысын оқуға шамамен бір сағат уақыт кетеді. Бағдарламаға компанияның ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі директоры Александр Каледаның қатысуымен түсірілген видеосабақтар енгізілген.

Yandex Praktikum платформасында күрделі терминдерді түсіндіретін және сабақтардың қысқаша мазмұнын дайындайтын AI-көмекшілер де бар. Оқу соңында қатысушылар өз білімдерін тексеру үшін тест тапсырады және цифрлық қауіпсіздік бойынша арнайы чек-параққа ие болады. Сабақтар, сондай-ақ, Prompthub платформасында да ұсынылған.

YandexЖасанды ИнтеллектКиберқауіпсіздікDeepfakeБілім
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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