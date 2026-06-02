Ресей авиациясына алдағы 10 жылда 500 жаңа ұшақ қажет болады

·68·Технология
Ресей авиациясына алдағы 10 жылда 500 жаңа ұшақ қажет болады

Ресейлік әуе компаниялары алдағы 10–12 жыл ішінде шамамен 500 жаңа жолаушылар ұшағына мұқтаж болады. Мұндай болжамды Біріккен авиақұрылыс корпорациясының (ОАК) бас директоры Вадим Бадеха мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл есептеулер тасымалдаушылардың болжамдарына және шетелдік әуе кемелерін кезең-кезеңімен пайдаланудан шығаруға негізделген. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

ОАК басшысы Ресейдің авиация өнеркәсібі осындай көлемдегі жеткізілімді қамтамасыз етуге қабілетті екенін атап өтті. Азаматтық авиация лайнерлерінің алғашқы партиясы үшін келісімшарттарға қол қойылды және олар қазір өндіріс процесінде. Келесі тапсырыстар бойынша әуе компанияларымен ынтымақтастықтың негізгі параметрлері келісілді, енді бұл келісімдер ресми келісімшарттармен бекітіледі деп күтілуде.

Авиапаркті жаңартуда жаңа отандық ұшақтар басты рөл атқарады деп көзделген. Қазіргі уақытта MS-21 және SJ-100 модельдерін сертификаттау сынақтары жалғасуда. Жақын болашақта аймақтық Il-114-300 ұшағы үшін сертификат алу жоспарланған. Сонымен қатар, толық импортты алмастыратын жабдықтармен жабдықталған жаңғыртылған Tu-214 моделі де тиісті рұқсаттарды алды.

Бадеха ағымдағы инвестициялық бағдарлама сәтті аяқталса, 500 ұшақ шығару нақты міндетке айналатынын атап өтті. Ресей авиациялық техниканы жасаудың толық цикліне — жобалаудан бастап, бөлшектер мен дайын әуе кемелерін өндіруге дейінгі мүмкіндігі бар әлемдегі аз мемлекеттердің бірі болып қала береді.

АвиацияРесейMS-21ТехнологияҰшақ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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