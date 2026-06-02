Pacific Fusion термоядролық энергетикада жаңа рекорд орнатты
Pacific Fusion компаниясы өзінің жаңа пульсер модулінің прототипін таныстырды. Бұл құрылғы небәрі 80 наносекунд ішінде 440 гигаватт қуат өндіруге қабілетті. Бұл жетістік компанияға өзінің алғашқы демонстрациялық термоядролық электр станциясының құрылысын бастауға мүмкіндік береді. Құрылыс жұмыстары биылғы жазда басталады деп күтілуде. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.
Компания өкілдерінің TechCrunch басылымына мәлімдеуінше, жүк контейнері көлеміндегі бұл прототиптің сәтті сынақтары 1 миллиард доллардан асатын Series A инвестициялық раундының келесі бөлігін іске қосты. Pacific Fusion қазіргі таңда әлемдегі ең көп қаржыландырылған термоядролық стартаптардың бірі болып табылады. Мұндай қаржылық модель компания басшылығына үнемі инвестиция іздеуден гөрі, бар назарды техникалық жетістіктерге аударуға мүмкіндік береді.
Pacific Fusion инерциялық термоядролық синтез әдісін қолдануда. Реактор құрамындағы 156 пульсер модулі өте қуатты электр энергиясын шағын отын нысанасына бағыттайды. Бұл процесс ажыратқыш көлеміндегі отын капсуласының айналасында күшті магнит өрісін тудырып, оны атомдар біріккенше және орасан зор энергия бөлінгенше сығады.
Қазіргі таңда инерциялық синтез — жұмсалғаннан гөрі көбірек энергия алуға мүмкіндік беретін жалғыз әдіс. Бұған дейін мұндай нәтижеге тек Lawrence Livermore National Laboratory жанындағы NIF зертханасында ғана қол жеткізілген еді. Алайда, NIF қымбат лазерлерді қолданса, Pacific Fusion арзанырақ электр ажыратқыштары мен конденсаторлардың көмегімен шығынды азайтуды көздеп отыр.
Компанияның келесі негізгі міндеті — прототипті толық көлемді пульсер модуліне дейін кеңейту. Pacific Fusion негізін қалаушылардың айтуынша, жаңа станция өз жұмысы үшін жұмсалатын энергиядан көбірек электр өндіруі тиіс. Бұл нәтиже әлі ешбір жекеменшік компания тарапынан тіркелмеген тарихи жетістік болады.
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