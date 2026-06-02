Yandex divanda otyrǵan adamdy da anyqtaytyn aqyldy datchikti usyndy
Yandex kompaniyasy aqyldy úı ekojúıesin keńeıte otyryp, jańa túrdegi qatysý datchigin (presence sensor) kórsetti. Kompaniya ókilderiniń túsindirýinshe, standart qozǵalys datchikterinen ózgeshe, bul qurylǵy tek belsendilikti ǵana emes, bólmedegi adamdardyń naqty ornalasqan jerin de anyqtay alady. Bul avtomattylandyrýdyń kúrdeli ári ıkemdi stsenariılerin jasaýǵa múmkindik beredi. Bul týraly Ixbt.com habarlaydy .
Qurylǵynyń jumys isteý negizi millimetrlik dıapazondaǵy radar datchigine súıenedi. Ol toqyndardyń qaıtýyn taldap, keńistikti skanerleıdi, nátıjesinde adam qozǵalyssyz kúıde bolsa da — mysaly, kitap oqyp nemese tele dıdar kórip otyrsa da — onyń bar ekenin tirkı alady. Datchik bir bólmeniń ózinde úsh túrli aımaqty baqylaý qabiletine ıe.
Bul funktsııa jaryq pen ıklımatty baqylaýdy bólmeniń túrli bólikteri úshin bólek retteýge múmkindik beredi. Mysaly, sham tek jumys stoly tóńireginde adam bolǵanda ǵana janýy nemese jatyn bólmede adam kerýette jatqanda temperatýra avtomatty túrde tómendeýi múmkin. Detektsııa aımaqtaryn basqarý «Дом с Алисой» qosymshasy arqyly júzege asyrylady.
Datchikti úıde eshkim bolmaýy kerek ýaqytta bóten adam anyqtalsa, júıe smartfonǵa habarlama jiberetin, qońyraý shalatyin nemese SMS jazatyn etip retteýge bolady. Jańa qurylǵy Matter over Wi-Fi standartyn qoldaıdy, bul aqyldy úıdiń jergilikti stsenarııleriniń internetsiz de jumys isteýin qamtamasyz etedi.
Qurylǵyny qabyrǵaǵa, tóbege nemese stol ústine ornatýǵa bolady. Onyń kóru buryshy 120 gradýsty, áser etý aımaǵy 8 metrge deıingi qashyqtyqty quraıdy. Bul tehnologııa aqyldy úı júıelerin jańa deńgeıge shyǵarady dep kútilýde.
…