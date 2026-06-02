Yandex divanda otyrǵan adamdy da anyqtaytyn aqyldy datchikti usyndy

·54·Технология
Yandex divanda otyrǵan adamdy da anyqtaytyn aqyldy datchikti usyndy

Yandex kompaniyasy aqyldy úı ekojúıesin keńeıte otyryp, jańa túrdegi qatysý datchigin (presence sensor) kórsetti. Kompaniya ókilderiniń túsindirýinshe, standart qozǵalys datchikterinen ózgeshe, bul qurylǵy tek belsendilikti ǵana emes, bólmedegi adamdardyń naqty ornalasqan jerin de anyqtay alady. Bul avtomattylandyrýdyń kúrdeli ári ıkemdi stsenariılerin jasaýǵa múmkindik beredi. Bul týraly Ixbt.com habarlaydy .

Qurylǵynyń jumys isteý negizi millimetrlik dıapazondaǵy radar datchigine súıenedi. Ol toqyndardyń qaıtýyn taldap, keńistikti skanerleıdi, nátıjesinde adam qozǵalyssyz kúıde bolsa da — mysaly, kitap oqyp nemese tele dıdar kórip otyrsa da — onyń bar ekenin tirkı alady. Datchik bir bólmeniń ózinde úsh túrli aımaqty baqylaý qabiletine ıe.

Bul funktsııa jaryq pen ıklımatty baqylaýdy bólmeniń túrli bólikteri úshin bólek retteýge múmkindik beredi. Mysaly, sham tek jumys stoly tóńireginde adam bolǵanda ǵana janýy nemese jatyn bólmede adam kerýette jatqanda temperatýra avtomatty túrde tómendeýi múmkin. Detektsııa aımaqtaryn basqarý «Дом с Алисой» qosymshasy arqyly júzege asyrylady.

Datchikti úıde eshkim bolmaýy kerek ýaqytta bóten adam anyqtalsa, júıe smartfonǵa habarlama jiberetin, qońyraý shalatyin nemese SMS jazatyn etip retteýge bolady. Jańa qurylǵy Matter over Wi-Fi standartyn qoldaıdy, bul aqyldy úıdiń jergilikti stsenarııleriniń internetsiz de jumys isteýin qamtamasyz etedi.

Qurylǵyny qabyrǵaǵa, tóbege nemese stol ústine ornatýǵa bolady. Onyń kóru buryshy 120 gradýsty, áser etý aımaǵy 8 metrge deıingi qashyqtyqty quraıdy. Bul tehnologııa aqyldy úı júıelerin jańa deńgeıge shyǵarady dep kútilýde.

YandexAqyldy ÚıTehnologııaGadjetMatter
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады