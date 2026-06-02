Xiaomi кондиционерлерді вакуумды цифрлық тазарту қызметін іске қосты
Xiaomi компаниясы Mi Home сервис орталықтары арқылы ұсынылатын кондиционерлерді вакуумды цифрлық тазарту қызметі бойынша үлкен нәтижелерді жариялады. Бұл қызмет іске қосылғаннан бері алты ай ішінде оны бір миллионнан астам үй шаруашылығы пайдаланды. Қазіргі таңда қызмет көрсету желісі елдің 31 әкімшілік аймағын қамтиды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Компания деректеріне сәйкес, клиенттердің қанағаттану деңгейі өте жоғары — пайдаланушылардың 99 пайыздан астамы көрсетілген қызметке толық риза болды. Сонымен қатар, Xiaomi мамандарды даярлау жүйесін де белсенді дамытуда. Онлайн және офлайн оқу курстары аясында 100 000-нан астам монтаждаушылар даярланды, бұл жабдықты орнату және оларға қызмет көрсету сапасын арттыруға септігін тигізеді.
Сервистің ерекшелігі — зияткерлік құрылғылардың көмегімен вакуумды тазарту процесін цифрлық бақылау. Жүйе тазарту параметрлерін тіркеп отырады және адам факторының әсерін барынша азайтады. Дәстүрлі әдістерде жіберілетін қателіктер климаттық техниканың тиімділігін төмендетуі мүмкін еді.
Xiaomi мамандарының айтуынша, дұрыс орындалмаған вакуумды тазарту салқындату және жылыту процесін нашарлатады, сондай-ақ жабдықтың қызмет ету мерзімін қысқартады. Жаңа сервис әр кезең бойынша есеп қалыптастырып, процестің ашықтығын және нәтижелерді тексеру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Xiaomi жаһандық нарық үшін Mijia Air Conditioner GentleAir атты жаңа ақылды кондиционерін таныстырған болатын. Компания заманауи құрылғылар шығарумен қатар, оларға жоғары технологиялық қызмет көрсетуге де ерекше назар аударуда.
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