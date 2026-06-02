Impulse Space стартапы инженерлерді жалдау үшін 500 миллион доллар тартты
SpaceX компаниясының қозғалтқыштар бойынша аңызға айналған маманы Том Мюллер негізін қалаған Impulse Space стартапы 500 миллион долларлық D сериялы инвестициялық раундты аяқтағанын жариялады. 137 Ventures және BANNER VC басқарған бұл қаржыландыру кезеңіне Founders Fund, Lux Capital және Linse Capital сияқты ірі қорлар да қатысты. Бұл қаражат компания штатын 200-ге дейін жаңа қызметкермен кеңейтуге бағытталады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Impulse Space ғарыштағы қозғалғыштық технологияларына маманданған және қазіргі уақытта АҚШ Ғарыш күштеріне арналған Mira платформасы мен жерсеріктерді жоғары орбиталарға жедел жеткізетін Helios аппаратымен жұмыс істеуде. Компания президенті Эрик Ромо TechCrunch басылымына берген сұхбатында жаңа капитал ғарыш құрылғыларын өндіру және сынақтан өткізу процестерін жеделдетуге қызмет ететінін атап өтті.
Бүгінгі таңда көптеген технологиялық компаниялар жасанды интеллектке сүйенгенімен, Impulse Space инженерлік мәселелерде адам факторына басымдық беруде. Ромоның айтуынша, бағдарламалық қамтамасыз ету топтары ЖИ құралдарын қолдана бастады, бірақ күрделі аппараттық құралдарды (hardware) жобалауда терең оқыту (deep learning) модельдері әлі жеткілікті деңгейде дамымаған. Оның пікірінше, интернетте LLM модельдерін оқыту үшін мәтіндер мен кодтар көп болғанымен, құпия инженерлік сызбалар мен техникалық деректер жетіспейді.
Компания өз қызметін қозғалтқыш құрастырудан бастап, толыққанды ғарыш аппараттарын өндіруге көшті. Бұл конструкция және ұшу компьютерлері бойынша көбірек мамандарды талап етеді. Сол себепті Impulse Space өз кеңселерін кеңейтіп, Колорадо сияқты аэроғарыштық таланттар орталықтарында жаңа қызметкерлер іздестіруде. Жыл соңына дейін компания өзінің кезекті Mira миссиясын ғарышқа ұшыруды жоспарлап отыр.
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