ZeroDrift жасанды интеллект қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 10 млн доллар тартты

·47·Технология
ZeroDrift жасанды интеллект қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 10 млн доллар тартты

Ірі корпорациялар өздерінің жасанды интеллект (AI) жүйелеріндегі ақауларды жоюға тырысып жатқан тұста, басқару және бақылау мәселесі басты проблемаға айналды. Кейбір компаниялар бұл тұрғыда екі жақты тәсілді қолдануда: бірінші модель сұраныстарды өңдесе, екінші модель біріншісін қателіктерден қорғайды. Сейсенбі күні 10 миллион доллар көлемінде инвестиция тартқанын жариялаған ZeroDrift стартапы дәл осы бағытта қызмет көрсетеді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

ZeroDrift жүйесі AI модельдері мен түпкілікті пайдаланушылар арасында орналасып, сәйкестік (compliance) талаптарына қайшы келетін хабарламаларды анықтайды және оларды алмастырады. Бір жасанды интеллект жүйесін екіншісінің қателіктерін түзету үшін құру оғаш көрінуі мүмкін, бірақ ZeroDrift архитектурасының бірқатар артықшылықтары бар. Жүйе SOC 2 немесе GDPR сияқты стандарттарды қолданатын дәстүрлі бағдарламалар арқылы іске қосылады және хабарлама белгіленгеннен кейін ғана LLM (үлкен тілдік модель) оны қайта өңдейді.

Компанияның бас директоры Кумеш Арумуганның айтуынша, жүйе қай сала реттелетінін және қай ереже бұзылғанын нақты анықтап береді, содан кейін LLM хабарламаны қауіпсіз түрге келтіреді. Ең бастысы, бұл процесс OpenAI немесе Anthropic сияқты ірі зертханалардың стандартты модельдеріне қарағанда аз кідіріспен (latency) және жоғары сенімділікпен жұмыс істейді.

Қазіргі уақытта бұл технология негізінен чат-боттарға арналғанымен, болашақта ол адам көзі түспейтін автоматтандырылған жүйелер ішіндегі хабарламаларды да бақылайды деп күтілуде. Инвесторлар арасында a16z Speedrun және Reign Ventures сияқты атаулардың болуы бұл өнімге деген сұраныстың жоғары екенін көрсетеді. Арумуган инвестициялық раундтың рекордтық қысқа мерзімде — үш апта ішінде аяқталғанын атап өтті.

Жасанды ИнтеллектZeroDriftСтартапТехнологияLLM
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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