Noctua мен Carbice-тен революциялық жаңалық: Уақыт өте келе жақсаратын термотөсемдер

·41·Технология
Noctua мен Carbice-тен революциялық жаңалық: Уақыт өте келе жақсаратын термотөсемдер

Салқындату жүйелерін өндіруші танымал Noctua компаниясы тік бағытталған көміртекті нанотүтікшелер негізіндегі термоинтерфейстерге маманданған америкалық Carbice компаниясымен ұзақ мерзімді серіктестік орнатқанын жариялады. Осы келісім аясында Noctua дербес компьютер жинаушылар нарығы үшін Carbice өнімдерінің эксклюзивті бөлшек сауда дистрибьюторы болады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Серіктестіктің алғашқы өнімі AMD Ryzen процессорларының AM5 және AM4 сокеттеріне арналған Noctua NT-CP1AM5/4 термотөсемі болмақ. Жаңа өнімді 2026 жылдың 2-6 маусымы аралығында Тайбэйде өтетін Computex 2026 көрмесінде көпшілікке таныстыру жоспарланған.

Дәстүрлі термопасталардан айырмашылығы, бұл шешім екі қабатты полимерлі жабын арасына орналастырылған көміртекті нанотүтікшелер массивтерін пайдаланады. Әзірлеушілердің айтуынша, мұндай конструкция жоғары жылу өткізгіштікті қамтамасыз етеді, процессорлармен тамаша үйлеседі және орнату кезінде термоинтерфейстің ығысып кету қаупін азайтады.

Жаңа технологияның басты ерекшелігі – төсемнің сипаттамалары уақыт өте келе кебу немесе жарылу салдарынан нашарламайды. Керісінше, көптеген қызу және суыну циклдарынан кейін беттер арасындағы байланыс одан әрі жақсара түседі. Көміртекті нанотүтікшелер беттің микроқұрылымына біртіндеп бейімделіп, жылу беру жылдамдығын арттырады.

Noctua NT-CP1AM5/4 өнімін термоинтерфейсті мезгіл-мезгіл жаңартып отырғысы келмейтін пайдаланушылар үшін тамаша балама ретінде ұсынады. Сатылым 2026 жылдың қыркүйегінде басталады деп күтілуде, бірақ жаңа өнімнің бағасы әзірге жарияланбады.

NoctuaCarbiceТермопастаAMD RyzenТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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