Blue Origin жарылыстан кейін New Glenn ұшуларын қайта бастамақ
Blue Origin компаниясы өткен аптадағы қуатты жарылысқа қарамастан, 2026 жылы New Glenn зымыранын қайтадан ұшыруды жоспарлап отыр. Компанияның бас директоры Дэйв Лимп дүйсенбідегі мәлімдемесінде Флоридадағы Канаверал мүйісінде болған апаттан кейін ұшыру алаңының инфрақұрылымы күтілгеннен жақсырақ күйде екенін хабарлады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.
Лимптің айтуынша, кешенде болған басқа New Glenn зымыран үдеткіші мен үш жоғарғы сатысы зақымданбаған. «Біз ағымдағы жылдың соңына дейін қайта ұшамыз», — деп атап өтті ол. Бұл компания тарихындағы ең ірі сәтсіздіктен кейін ұшуға оралу үшін өте қатаң мерзім болып табылады.
Ғарыш индустриясының сарапшылары Blue Origin 2027 жылға дейін ұшуды қалпына келтіре алмайды деп болжаған еді, өйткені қазір компанияда New Glenn зымыранын қолдайтын жалғыз ұшыру алаңы бар. Әзірге Blue Origin жарылыс себептерін жариялаған жоқ. NASA да өзінің Artemis ай миссиялары үшін дәл осы зымыранға сенім артып отыр.
Джефф Безос негізін қалаған компания осы бағдарламаға назар аудару үшін қаңтар айында кішірек New Shepard зымыранындағы ғарыштық туризм ұшуларын кемінде екі жылға тоқтатқан еді. New Glenn алғаш рет 2025 жылдың қаңтарында ұшырылып, сол кезде жоғарғы сатысы орбитаға шыққан, бірақ үдеткіші Жерге оралу кезінде жарылып кеткен болатын.
Компания ұшуға оралғанда зымырандарды ұшыру алаңына жеткізу және оларды қалпына келтіру әдісін өзгертеді. Бұған дейін Blue Origin екі міндет үшін де «transporter-erector» құрылғысын пайдаланған еді. Дэйв Лимп жаңа шешімнің қандай болатынын нақтыламады, бірақ Amazon спутниктерін ғарышқа шығару жоспарлары өз күшінде қалатынын білдірді.
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