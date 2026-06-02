Ескі An-24 пен An-26 орнын басатын Il-114-300 ұшақтары 2026 жылы шығады

·50·Технология
Ескі An-24 пен An-26 орнын басатын Il-114-300 ұшақтары 2026 жылы шығады

Біріккен авиациялық корпорацияның (ОАК) мәліметінше, ресейлік жаңа Il-114-300 аймақтық жолаушылар ұшақтарын сериялық өндіру 2026 жылдан басталады. Корпорация басшысы Вадим Бадеха сұранысқа байланысты жылына 6-дан 12-ге дейін әуе кемесін шығару жоспарланып отырғанын хабарлады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Қазіргі таңда осы үлгідегі алғашқы ұшақтар партиясын сатып алуға бірнеше аймақ ниет білдіруде. Алғашқы мәліметтерге сәйкес, алғашқы Il-114-300 лайнерін Архангельск облысына тапсыру күтілуде. ОАК өкілдері ішкі сұранысты толық қамтамасыз етуге мүмкіндік бар екенін атап өтті.

Il-114-300 — Il-114 моделінің терең жаңғыртылған нұсқасы, ол ішкі және аймақтық бағыттарға арналған. Лайнер 68 жолаушыны тасымалдай алады және максималды жүкпен 1400 км қашықтыққа дейін ұша алады. Оның басты артықшылығы — шағын, қысқа және тіпті топырақты ұшу-қону жолақтарын пайдалана алуында.

Жаңа әуе кемесі моральдық тұрғыдан ескірген An-24 және An-26 ұшақтарын, сондай-ақ шетелдік ATR-72 және Bombardier Dash 8 модельдерін алмастырады деп күтілуде. Ұшақ толығымен ресейлік жүйелермен, соның ішінде TV7-117ST-01 турбовинтті қозғалтқыштарымен жабдықталған және Арктика жағдайында жұмыс істеуге бейімделген.

АвиацияIl-114-300РесейТехнологияҰшақ
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады