Ескі An-24 пен An-26 орнын басатын Il-114-300 ұшақтары 2026 жылы шығады
Біріккен авиациялық корпорацияның (ОАК) мәліметінше, ресейлік жаңа Il-114-300 аймақтық жолаушылар ұшақтарын сериялық өндіру 2026 жылдан басталады. Корпорация басшысы Вадим Бадеха сұранысқа байланысты жылына 6-дан 12-ге дейін әуе кемесін шығару жоспарланып отырғанын хабарлады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Қазіргі таңда осы үлгідегі алғашқы ұшақтар партиясын сатып алуға бірнеше аймақ ниет білдіруде. Алғашқы мәліметтерге сәйкес, алғашқы Il-114-300 лайнерін Архангельск облысына тапсыру күтілуде. ОАК өкілдері ішкі сұранысты толық қамтамасыз етуге мүмкіндік бар екенін атап өтті.
Il-114-300 — Il-114 моделінің терең жаңғыртылған нұсқасы, ол ішкі және аймақтық бағыттарға арналған. Лайнер 68 жолаушыны тасымалдай алады және максималды жүкпен 1400 км қашықтыққа дейін ұша алады. Оның басты артықшылығы — шағын, қысқа және тіпті топырақты ұшу-қону жолақтарын пайдалана алуында.
Жаңа әуе кемесі моральдық тұрғыдан ескірген An-24 және An-26 ұшақтарын, сондай-ақ шетелдік ATR-72 және Bombardier Dash 8 модельдерін алмастырады деп күтілуде. Ұшақ толығымен ресейлік жүйелермен, соның ішінде TV7-117ST-01 турбовинтті қозғалтқыштарымен жабдықталған және Арктика жағдайында жұмыс істеуге бейімделген.
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