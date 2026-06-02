Ресейде 4G қамтуы бойынша ең үздік оператор аталды
Vigo компаниясының 2026 жылдың бірінші тоқсанында жүргізген зерттеу нәтижелеріне сәйкес, «MegaFon» Ресейдегі желіні қамту бойынша бірінші орынға ие болды. Vigo Coverage Score әдістемесі қамту аймағын, 4G аумағындағы халық үлесін және желінің технологиялық деңгейін ескереді. Мәскеу қаласында «MegaFon» көрсеткіштері ең жақын бәсекелесінен шамамен 5 пайызға жоғары екені атап өтілді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Бүкіл Ресей бойынша жүргізілген рейтингте де «MegaFon» 649 ұпаймен көш бастап тұр. Келесі орындарды 622 ұпаймен Tele2, 616 ұпаймен MTS және 568 ұпаймен «Bilayn» иеленді. Сарапшылардың айтуынша, 3G желілері көп жағдайда рефарминг сатысында болғандықтан, бұл технология талдаудан шығарылды.
«MegaFon»-ның Мәскеу бөлімшесінің директоры Виктор Югайдың айтуынша, компания тұрғын үй кешендері мен әлеуметтік нысандарда желі сыйымдылығын үнемі арттырып келеді. Өткен жылы Мәскеуде бірнеше жүздеген базалық станциялар салынып, 3 мыңнан астам телеком-нысандар жаңғыртылды.
Инфрақұрылымды дамыту жұмыстары 2026 жылы да жалғасуда: жыл басынан бері жүзден астам жаңа базалық станция іске қосылды және мыңнан астам нысан жаңартылды. Сондай-ақ, инженерлер желіні жазғы маусымға дайындау мақсатында климаттық жабдықтарды ауыстыру бойынша 400-ге жуық іс-шараны жүзеге асырды. Зерттеу барысында барлығы 12 348 454 құрылғының көрсеткіштері талданды.
…